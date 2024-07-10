Республиканцы подготовили внешнеполитический план на случай победы Трампа

Трамп и республиканцы хотели бы переложить львиную долю расходов по затягиванию украинского кризиса именно на европейцев, говорит член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Эксперт объясняет, что «мир через силу» предусматривает постепенное наращивание военного и экономического давления на противника. Поэтому можно ожидать, что США продолжат отправлять вооружения и Тайваню, и Украине в случае победы республиканцев. «Но попытки использования Штатами концепций, похожих на «мир через силу», не соответствуют логике современной действительности, а именно становлению многополярного мира», – резюмировал Судаков.