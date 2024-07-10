Республиканцы подготовили внешнеполитический план на случай победы Трампа

Республиканцы подготовили внешнеполитический план на случай победы ТрампаГлавным противником они считают Китай
В случае победы республиканцев США в ноябре должны вернуться к «миру через силу» во внешней политике, как это было во времена президентства Рональда Рейгана. Об этом во время выступления в одном из аналитических центров заявил спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон. Мероприятие было приурочено к началу саммита НАТО 9 июля.
«Мы наблюдаем группу стран, открыто объединившихся против США <...> я называю это осью под предводительством Китая, состоящей из России, Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы и даже Кубы <...> каждое утро они думают о том, как победить Америку», – сказал спикер.
Китай, по мнению Джонсона, – «единственная и величайшая угроза» для США. Он обвинил его в сотрудничестве с наркокартелями, которые якобы финансируются Венесуэлой и Кубой с целью отравления американцев фентанилом. России спикер приписал стремление «восстановить Российскую империю». Джонсон подчеркнул, что Иран намерен «восстановить халифат» и уничтожить Израиль. «Отсутствие лидерства Америки приведет к будущему, определенному не свободой, возможностями и безопасностью, а коммунизмом и тиранией», – добавил он.
Виновным Джонсон объявил президента США Джо Байдена. Он уличил его в потворстве Китаю и Ирану и предательстве Израиля. Для сравнения: спикер напомнил о внешнеполитических решениях бывшего президента США Дональда Трампа. «Он [Трамп] не отступал, не извинялся. Он вселил страх в наших врагов», – подчеркнул Джонсон.
«Мы реалисты <...> мы нуждаемся в новой политике мира через силу», – сказал спикер. Для этого он предлагает стабилизировать экономику, сократив бюджетные расходы для обеспечения стабильного финансирования ВПК, включая военную инфраструктуру.
Говоря о Китае, Джонсон рассказал о разработке законопроектов, которые позволят следующему президенту «ударить по экономике Китая в первый же день». Это включает расширение тарифов и ограничение американских инвестиций в КНР.
Одновременно с выступлением Джонсона республиканская партия опубликовала черновой план внутри- и внешнеполитической повестки в случае победы в ноябре 2024 г. на выборах президента и конгресса. Конкретно в отношении Китая они предлагают следующие меры: отменить режим наибольшего благоприятствования в торговле, отказаться от импорта из Китая особо важных товаров и запретить китайцам покупать недвижимость и производства.
Эти меры вряд ли помогут сделать американскую экономику более конкурентной, говорит частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков. Торговая война Трампа не смогла привести ни к уменьшению дефицита, ни к массовому возврату производств. Ограничительные меры, наоборот, могут снизить конкурентоспособность американских производств на внешних рынках, так как при отсутствии конкуренции качеству итоговой продукции свойственно снижаться, объяснил Кочетков.
В тексте платформы есть и другое обещание – сохранить статус доллара как главной мировой резервной валюты. В конце апреля Bloomberg сообщило о том, что советники Трампа по экономическим вопросам предлагают наказывать страны за отказ от использования доллара в торговле.
Джонсон также уточнил, что все члены НАТО должны тратить на военные нужды хотя бы 2%, предположив, что уровень военных расходов необходимо довести до уровня холодной войны.
Отвечая на вопросы о России, Джонсон заявил, что использование Москвой своих ресурсов на Украине соответствует долгосрочным интересам США. При этом ранее он говорил о важности создания европейскими союзниками собственной военно-промышленной базы, менее зависимой от американской помощи, для сдерживания России.
Трамп и республиканцы хотели бы переложить львиную долю расходов по затягиванию украинского кризиса именно на европейцев, говорит член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Эксперт объясняет, что «мир через силу» предусматривает постепенное наращивание военного и экономического давления на противника. Поэтому можно ожидать, что США продолжат отправлять вооружения и Тайваню, и Украине в случае победы республиканцев. «Но попытки использования Штатами концепций, похожих на «мир через силу», не соответствуют логике современной действительности, а именно становлению многополярного мира», – резюмировал Судаков.