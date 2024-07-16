Герасимов посетил командный пункт группировки «Восток» в зоне спецоперации
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки «Восток» в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.
«Начальник Генерального штаба отметил успехи группировки «Восток» при освобождении населенного пункта Урожайное и поставил задачи на дальнейшие действия», – сказано в сообщении ведомства.
Герасимов заслушал доклад командующего группировки войск «Восток» генерала-лейтенанта Александра Санчика об обстановке в зоне спецоперации. Начальник Генштаба также осмотрел боевые роботизированные комплексы, которые подразделения используют для ведения штурмовых действий.
Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, которые отличились при освобождении Урожайного. Офицеры и солдаты рассказали ему, как осуществлялись подготовка и штурм населенного пункта.
14 июля стало известно, что ВС РФ взяли под контроль Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР). Минобороны сообщало, что в населенном пункте ведутся зачистка и разминирование территории.