Чешская компания построит на Украине завод по производству боеприпасов
Чехия построит на Украине предприятие по производству штурмовых винтовок и боеприпасов, сообщил чешский премьер-министр Петр Фиала во время пресс-конференции.
«Представители чешской фирмы Sellier & Bellot подписали сегодня с украинскими коллегами соглашение о создании на Украине предприятия по производству штурмовых винтовок и боеприпасов», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
До этого Фиала на своей странице в соцсети Х сообщил, что, помимо оборонного сотрудничества, Чехия и Украина намерены сосредоточиться на энергетике, чешском экспорте и других вопросах, которые касаются участия Праги в восстановлении Украины.
В марте также стало известно, что Чехия до июня готова поставить на Украину первые дополнительные артиллерийские снаряды. Глава чешского МИДа Ян Липавский сообщал, что на тот момент было поставлено 300 000 снарядов. В конце мая чешский поставщик боеприпасов Czechoslovak Group сообщил, что Украина не сможет получить снаряды в планируемые сроки из-за увеличения стоимости и низкого качества деталей.