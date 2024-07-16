Чешская компания построит на Украине завод по производству боеприпасов

В марте также стало известно, что Чехия до июня готова поставить на Украину первые дополнительные артиллерийские снаряды. Глава чешского МИДа Ян Липавский сообщал, что на тот момент было поставлено 300 000 снарядов. В конце мая чешский поставщик боеприпасов Czechoslovak Group сообщил, что Украина не сможет получить снаряды в планируемые сроки из-за увеличения стоимости и низкого качества деталей.