Самолет британских ВВС пролетел над подконтрольными ВСУ частями ДНР и Запорожья

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В тот же день власти Украины закрыли воздушное пространство для гражданской авиации. С начала боевых действия под контроль российской армии перешли ЛНР, большая часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России, в регионах введено военное положение.