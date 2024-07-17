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Самолет британских ВВС пролетел над подконтрольными ВСУ частями ДНР и Запорожья

Ведомости

Учебно-пилотажный самолет Grob Prefect T1 ВВС Великобритании пролетел над территорией Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Согласно данным сервиса, самолет появился около 18:30 мск в Кировоградской области Украины. Он пролетел над рядом областей на западе Украины, включая Винницкую, Киевскую, Житомирскую и Львовскую, а затем направился в восточную часть страны.

Около 23:00 мск самолет был в районе подконтрольных ВСУ частей Запорожской области и ДНР, а затем направился в сторону Харькова. Примерно в 01:34 британское воздушное судно пропало с карты в Закарпатской области Украины.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В тот же день власти Украины закрыли воздушное пространство для гражданской авиации. С начала боевых действия под контроль российской армии перешли ЛНР, большая часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России, в регионах введено военное положение.

Западные страны, включая Великобританию, после начала спецоперации начали оказывать Украине военную помощь. Власти РФ неоднократно призывали Запад прекратить поставки вооружения ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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