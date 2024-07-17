Самолет британских ВВС пролетел над подконтрольными ВСУ частями ДНР и Запорожья
Учебно-пилотажный самолет Grob Prefect T1 ВВС Великобритании пролетел над территорией Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Согласно данным сервиса, самолет появился около 18:30 мск в Кировоградской области Украины. Он пролетел над рядом областей на западе Украины, включая Винницкую, Киевскую, Житомирскую и Львовскую, а затем направился в восточную часть страны.
Около 23:00 мск самолет был в районе подконтрольных ВСУ частей Запорожской области и ДНР, а затем направился в сторону Харькова. Примерно в 01:34 британское воздушное судно пропало с карты в Закарпатской области Украины.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В тот же день власти Украины закрыли воздушное пространство для гражданской авиации. С начала боевых действия под контроль российской армии перешли ЛНР, большая часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России, в регионах введено военное положение.
Западные страны, включая Великобританию, после начала спецоперации начали оказывать Украине военную помощь. Власти РФ неоднократно призывали Запад прекратить поставки вооружения ВСУ.