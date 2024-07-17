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Молдавия собирается увеличить военные расходы к 2030 году

Ведомости

Молдавия намерена увеличить долю военных расходов к ВВП страны до 1% к 2030 г. Это следует из проекта стратегии обороны, сообщает новостной портал Moldova 1. Документ должен одобрить парламент страны.

Национальная стратегия рассчитана на 2024-2034 гг. Проект стратегии прошел консультации, экспертизу и одобрение специалистов по обороне из США и Румынии.

Документ также обозначил потенциальные угрозы обороне страны – они определяют основные направления по обеспечению национальной безопасности. Издание отмечает, что среди угроз упомянуто предполагаемое создание Россией сухопутного военного коридора до границ с Молдавией. Согласно документу, в качестве угрозы также обозначены Вооруженные силы России.

21 июня президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз (ЕС). Главным переговорщиком от страны назначена вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова. В Кремле заявили, что расширение ЕС может негативно отразиться на перспективах существования союза. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, много людей в Молдавии считают, что страна должна развиваться во всех направлениях и что будущие интересы страны не могут быть связаны только с ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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