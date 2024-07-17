Молдавия собирается увеличить военные расходы к 2030 году
Молдавия намерена увеличить долю военных расходов к ВВП страны до 1% к 2030 г. Это следует из проекта стратегии обороны, сообщает новостной портал Moldova 1. Документ должен одобрить парламент страны.
Национальная стратегия рассчитана на 2024-2034 гг. Проект стратегии прошел консультации, экспертизу и одобрение специалистов по обороне из США и Румынии.
Документ также обозначил потенциальные угрозы обороне страны – они определяют основные направления по обеспечению национальной безопасности. Издание отмечает, что среди угроз упомянуто предполагаемое создание Россией сухопутного военного коридора до границ с Молдавией. Согласно документу, в качестве угрозы также обозначены Вооруженные силы России.
21 июня президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз (ЕС). Главным переговорщиком от страны назначена вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова. В Кремле заявили, что расширение ЕС может негативно отразиться на перспективах существования союза. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, много людей в Молдавии считают, что страна должна развиваться во всех направлениях и что будущие интересы страны не могут быть связаны только с ЕС.