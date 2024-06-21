Кремль: расширение ЕС может негативно отразиться на перспективах союза
Расширение Евросоюза (ЕС) может негативно сказаться на перспективах существования союза. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя процесс вступления Молдавии в ЕС.
«Мы, насколько знаем, в ЕС есть свои проблемы с пониманием потенциалов союза к расширению. И распространена точка зрения, что расширение исходя из политической мотивации может весьма и весьма негативно сказаться на перспективах существования этого союза», – сказал он.
Песков добавил, что вступление в ЕС – суверенное дело каждого государства, в том числе и Молдавии. По его словам, много людей в республике считают, что страна должна развиваться во всех направлениях, и что будущие интересы страны не могут быть связаны только с ЕС.
Население также придерживается мнения, что Молдавия должна сотрудничать с такими перспективными рынками, как Россия. Песков подчеркнул, что это и интеграционные процессы на пространстве бывшего Советского Союза априори исключаются руководством Молдавии из повестки. Данная тенденция не нравится большой части населения страны. Россия внимательно наблюдает за развитием ситуации.
21 июня президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в ЕС. Главным переговорщиком от страны назначена вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова. По словам Санду, членство Молдавии в ЕС – единственный путь развития, который может обеспечить мир и благополучие граждан страны. Статус кандидата на вступление Молдавия получила в 2022 г.