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Кремль: расширение ЕС может негативно отразиться на перспективах союза

Ведомости

Расширение Евросоюза (ЕС) может негативно сказаться на перспективах существования союза. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя процесс вступления Молдавии в ЕС.

«Мы, насколько знаем, в ЕС есть свои проблемы с пониманием потенциалов союза к расширению. И распространена точка зрения, что расширение исходя из политической мотивации может весьма и весьма негативно сказаться на перспективах существования этого союза», – сказал он.

Песков добавил, что вступление в ЕС – суверенное дело каждого государства, в том числе и Молдавии. По его словам, много людей в республике считают, что страна должна развиваться во всех направлениях, и что будущие интересы страны не могут быть связаны только с ЕС.

Население также придерживается мнения, что Молдавия должна сотрудничать с такими перспективными рынками, как Россия. Песков подчеркнул, что это и интеграционные процессы на пространстве бывшего Советского Союза априори исключаются руководством Молдавии из повестки. Данная тенденция не нравится большой части населения страны. Россия внимательно наблюдает за развитием ситуации.

21 июня президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в ЕС. Главным переговорщиком от страны назначена вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова. По словам Санду, членство Молдавии в ЕС – единственный путь развития, который может обеспечить мир и благополучие граждан страны. Статус кандидата на вступление Молдавия получила в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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