Песков: во время президентства Трампа между Россией и США был диалог
Когда Дональд Трамп был президентом США, ничего хорошего для России не делалось, но, тем не менее, между странами существовал диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«При Трампе особо ничего хорошего для России не делалось, наоборот, вводились все новые и новые ограничения при Трампе. Но тем не менее был диалог, это, наверное, можно отнести к положительным элементам», – пояснил представитель Кремля.
Песков обратил внимание, что тема России и президента Путина традиционно используется в избирательной кампании Соединенных Штатов, особенно в последние годы.
В интервью Bloomberg Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп добавил, что в период его президентства боевые действия между странами были невозможны. Кандидат на пост главы государств добавил, что думал о смягчении санкций против России в рамках плана по урегулированию конфликта на Украине.
25 июня агентство Reuters сообщило, что два ключевых советника Трампа представили план разрешения конфликта на Украине. Согласно инициативе, Киев продолжит получать американское оружие, только если вступит в мирные переговоры. При этом отказ Москвы от переговоров приведет в свою очередь к усилению американской поддержки Украины. Утверждается, что Трамп отреагировал на план положительно. В Киеве инициативу отвергли. В Кремле заявили, что не могут комментировать обещание Трампа завершить конфликт на Украине, поскольку не знают сути предложения.