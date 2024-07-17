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В Польше построили базу для размещения 1000 американских военных

Ведомости

В польском Свентошуве завершилось строительство базы для размещения более 1000 солдат армии США. Об этом сообщает PAP.

База предназначена для вахтового размещения и обучения военных.

«База также будет использоваться для быстрого сбора и получения припасов, настройки боевой техники перед перемещением в район тактического сбора», – сообщил бригадный генерал Дариуш Мендрала.

В марте замначальника генерального штаба польских вооруженных сил Кароль Дымановский заявил, что со стороны НАТО 300 000 солдат находятся в высокой степени готовности к перебазированию в Польшу. 12 марта Bloomberg сообщал, что президент США Джо Байден заявлял об отсутствии необходимости увеличивать американский контингент на границе Польши.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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