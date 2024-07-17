В Польше построили базу для размещения 1000 американских военных

В марте замначальника генерального штаба польских вооруженных сил Кароль Дымановский заявил, что со стороны НАТО 300 000 солдат находятся в высокой степени готовности к перебазированию в Польшу. 12 марта Bloomberg сообщал, что президент США Джо Байден заявлял об отсутствии необходимости увеличивать американский контингент на границе Польши.