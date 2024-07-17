В Польше построили базу для размещения 1000 американских военных
В польском Свентошуве завершилось строительство базы для размещения более 1000 солдат армии США. Об этом сообщает PAP.
База предназначена для вахтового размещения и обучения военных.
«База также будет использоваться для быстрого сбора и получения припасов, настройки боевой техники перед перемещением в район тактического сбора», – сообщил бригадный генерал Дариуш Мендрала.
В марте замначальника генерального штаба польских вооруженных сил Кароль Дымановский заявил, что со стороны НАТО 300 000 солдат находятся в высокой степени готовности к перебазированию в Польшу. 12 марта Bloomberg сообщал, что президент США Джо Байден заявлял об отсутствии необходимости увеличивать американский контингент на границе Польши.