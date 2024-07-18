Байден раскритиковал Маска за поддержку Трампа
Президент США Джо Байден обрушился с критикой на бизнесмена Илона Маска за его пожертвования в поддержку экс-президента США, кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа.
«Мне тошно от Илона Маска и его богатых приятелей, пытающихся подкупить эти выборы», – написал он на своей странице в X.
К посту Байден прикрепил ссылку на сбор средств в пользу своей кампании. На сайте избирателей призывают помочь «остановить Трампа» и предлагают пожертвовать для этого от $10 до $2000 либо же любую другую сумму.
Илон Маск неоднократно критиковал Байдена и его команду и говорил о необходимости победы республиканцев на предстоящих президентских выборах. Открыто поддерживать Трампа он начал после дебатов 27 июня, которые стали провалом для Байдена. После покушения на Трампа Маск заявил, что полностью на стороне бывшего американского лидера и надеется на его скорое выздоровление.
13 июля Bloomberg сообщало, что Маск пожертвовал комитету America PAC, поддерживающему кампанию Трампа, значительную сумму после того, как экс-президент обогнал Байдена по сбору средств. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Маск намерен ежемесячно направлять около $45 млн комитету.