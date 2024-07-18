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Байден раскритиковал Маска за поддержку Трампа

Ведомости

Президент США Джо Байден обрушился с критикой на бизнесмена Илона Маска за его пожертвования в поддержку экс-президента США, кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа. 

«Мне тошно от Илона Маска и его богатых приятелей, пытающихся подкупить эти выборы», – написал он на своей странице в X.

К посту Байден прикрепил ссылку на сбор средств в пользу своей кампании. На сайте избирателей призывают помочь «остановить Трампа» и предлагают пожертвовать для этого от $10 до $2000 либо же любую другую сумму. 

Илон Маск неоднократно критиковал Байдена и его команду и говорил о необходимости победы республиканцев на предстоящих президентских выборах. Открыто поддерживать Трампа он начал после дебатов 27 июня, которые стали провалом для Байдена. После покушения на Трампа Маск заявил, что полностью на стороне бывшего американского лидера и надеется на его скорое выздоровление.

13 июля Bloomberg сообщало, что Маск пожертвовал комитету America PAC, поддерживающему кампанию Трампа, значительную сумму после того, как экс-президент обогнал Байдена по сбору средств. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Маск намерен ежемесячно направлять около $45 млн комитету.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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