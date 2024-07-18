Байден раскритиковал Маска за поддержку Трампа

Илон Маск неоднократно критиковал Байдена и его команду и говорил о необходимости победы республиканцев на предстоящих президентских выборах. Открыто поддерживать Трампа он начал после дебатов 27 июня, которые стали провалом для Байдена. После покушения на Трампа Маск заявил, что полностью на стороне бывшего американского лидера и надеется на его скорое выздоровление.