США завершили миссию по доставке гумпомощи в сектор Газа с помощью пирса

В середине июня The New York Times со ссылкой на источники писала, что пирс для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа может быть демонтирован в июле (на несколько недель раньше, чем планировалось изначально) из-за своей неэффективности. По данным издания, причал стоимостью $230 млн прикрепили к береговой линии месяц назад, но с тех пор он проработал около 10 дней. В остальное время пирс ремонтировали после шторма, отсоединяли во избежание дальнейших повреждений и др.