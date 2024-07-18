США завершили миссию по доставке гумпомощи в сектор Газа с помощью пирса
Американские военные прекратили использовать плавучий пирс у побережья сектора Газа для доставки гуманитарной помощи палестинцам.
«Морская операция с использованием пирса завершена. Поэтому больше нет необходимости использовать его», – заявил на брифинге заместитель командующего Центрального командования ВС США Брэд Купер (цитата по Reuters).
Эксплуатация пирса началась 17 мая, он проработал около 20 дней. По словам военных США, плохая погода и проблемы с логистикой снизили эффективность операции по доставке помощи в сектор Газа. При этом Купер отметил, что при помощи пирса было доставлено около 9000 т грузов.
Теперь США намерены отправлять гумпомощь палестинцам через порт Ашдод в Израиле. Через него в ближайшее время Газа получит более 2200 т груза.
В середине июня The New York Times со ссылкой на источники писала, что пирс для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа может быть демонтирован в июле (на несколько недель раньше, чем планировалось изначально) из-за своей неэффективности. По данным издания, причал стоимостью $230 млн прикрепили к береговой линии месяц назад, но с тех пор он проработал около 10 дней. В остальное время пирс ремонтировали после шторма, отсоединяли во избежание дальнейших повреждений и др.
9 июля Associated Press сообщило, что пирс может снова заработать 10 июля на несколько дней. По информации агентства, это нужно для того, чтобы очистить всю помощь, скопившуюся на Кипре и на плавучем доке в море, и доставить ее в безопасную зону в Газе. Предполагалось, что после этого армия США демонтирует пирс и уйдет из Газы.