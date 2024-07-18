Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

США завершили миссию по доставке гумпомощи в сектор Газа с помощью пирса

Ведомости

Американские военные прекратили использовать плавучий пирс у побережья сектора Газа для доставки гуманитарной помощи палестинцам. 

«Морская операция с использованием пирса завершена. Поэтому больше нет необходимости использовать его», – заявил на брифинге заместитель командующего Центрального командования ВС США Брэд Купер (цитата по Reuters).

Эксплуатация пирса началась 17 мая, он проработал около 20 дней. По словам военных США, плохая погода и проблемы с логистикой снизили эффективность операции по доставке помощи в сектор Газа. При этом Купер отметил, что при помощи пирса было доставлено около 9000 т грузов.

Теперь США намерены отправлять гумпомощь палестинцам через порт Ашдод в Израиле. Через него в ближайшее время Газа получит более 2200 т груза.

В середине июня The New York Times со ссылкой на источники писала, что пирс для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа может быть демонтирован в июле (на несколько недель раньше, чем планировалось изначально) из-за своей неэффективности. По данным издания, причал стоимостью $230 млн прикрепили к береговой линии месяц назад, но с тех пор он проработал около 10 дней. В остальное время пирс ремонтировали после шторма, отсоединяли во избежание дальнейших повреждений и др.

9 июля Associated Press сообщило, что пирс может снова заработать 10 июля на несколько дней. По информации агентства, это нужно для того, чтобы очистить всю помощь, скопившуюся на Кипре и на плавучем доке в море, и доставить ее в безопасную зону в Газе. Предполагалось, что после этого армия США демонтирует пирс и уйдет из Газы.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных