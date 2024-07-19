Песков: диалога между Россией и США практически нет

17 июля Песков заявлял, что при президентстве в США Дональда Трампа ничего хорошего для России не делалось, но между странами был диалог. Он также отметил, что тема России и президента Владимира Путина традиционно используется в избирательной кампании Соединенных Штатов, особенно в последние годы.