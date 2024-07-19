Песков: диалога между Россией и США практически нет
У России и США практически нет диалога, есть только ситуативная коммуникация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
На вопрос журналистов, по каким каналам ведется «ситуативная коммуникация» с Соединенными Штатами, Песков ответил, что Кремль не может это уточнить.
«По соответствующим», – сказал пресс-секретарь президента.
17 июля Песков заявлял, что при президентстве в США Дональда Трампа ничего хорошего для России не делалось, но между странами был диалог. Он также отметил, что тема России и президента Владимира Путина традиционно используется в избирательной кампании Соединенных Штатов, особенно в последние годы.
19 июля Трамп официально согласился баллотироваться на новый срок от республиканской партии, сообщило CNN. Накануне он представил свою предвыборную программу, ключевыми пунктами которой стали борьба с инфляцией и решение миграционного вопроса.