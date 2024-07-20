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Гражданин Германии приговорен к расстрелу в Белоруссии

Ведомости

Гражданина Германии приговорили к смертной казни в Белоруссии, Берлин контактирует с властями республики по поводу его судьбы, сообщили Reuters и Welt со ссылкой на заявление немецкого МИДа. 

Ведомство не называет имя приговоренного к казни. По данным белорусского правозащитного центра «Весна» (признан в республике экстремистским формированием), речь идет о гражданине ФРГ Рико Кригере, обвиняемого в терроризме и наемничестве. Он находится под стражей с ноября 2023 г. и был осужден в прошлом месяце, говорится в заявлении «Весны».

Обвинения против Кригера связаны с полком Калиновского, сформированного после начала российской спецоперации на Украине. В него входят члены тактической группы «Беларусь», которые участвовали в боевых действиях на стороне Киева с начала конфликта в Донбассе. На фотографии в аккаунте Кригера на LinkedIn (заблокирован на территории РФ) Кригер позирует на фоне украинского флага, указывает Reuters.

«Министерство иностранных дел и посольство в Минске оказывают данному лицу консульскую поддержку и интенсивно работают с белорусскими властями от его имени», – приводит агентство заявление немецкого министерства. 

Белоруссия является единственной страной в Европе и СНГ, где сохранилась смертная казнь. Ее могут назначить мужчинам, совершившим особо тяжкое преступление из установленного перечня после 18 лет и на момент вынесения приговора не достигшим 65 лет. 18 мая 2022 г. президент Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий смертную казнь за терроризм. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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