Гражданин Германии приговорен к расстрелу в Белоруссии
Ведомство не называет имя приговоренного к казни. По данным белорусского правозащитного центра «Весна» (признан в республике экстремистским формированием), речь идет о гражданине ФРГ Рико Кригере, обвиняемого в терроризме и наемничестве. Он находится под стражей с ноября 2023 г. и был осужден в прошлом месяце, говорится в заявлении «Весны».
Обвинения против Кригера связаны с полком Калиновского, сформированного после начала российской спецоперации на Украине. В него входят члены тактической группы «Беларусь», которые участвовали в боевых действиях на стороне Киева с начала конфликта в Донбассе. На фотографии в аккаунте Кригера на LinkedIn (заблокирован на территории РФ) Кригер позирует на фоне украинского флага, указывает Reuters.
«Министерство иностранных дел и посольство в Минске оказывают данному лицу консульскую поддержку и интенсивно работают с белорусскими властями от его имени», – приводит агентство заявление немецкого министерства.
Белоруссия является единственной страной в Европе и СНГ, где сохранилась смертная казнь. Ее могут назначить мужчинам, совершившим особо тяжкое преступление из установленного перечня после 18 лет и на момент вынесения приговора не достигшим 65 лет. 18 мая 2022 г. президент Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий смертную казнь за терроризм.