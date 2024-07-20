Гражданин Германии приговорен к расстрелу в Белоруссии

Обвинения против Кригера связаны с полком Калиновского, сформированного после начала российской спецоперации на Украине. В него входят члены тактической группы «Беларусь», которые участвовали в боевых действиях на стороне Киева с начала конфликта в Донбассе. На фотографии в аккаунте Кригера на LinkedIn (заблокирован на территории РФ) Кригер позирует на фоне украинского флага, указывает Reuters.