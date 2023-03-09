Лукашенко подписал закон о смертной казни за госизмену для чиновников и военных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об усилении уголовной ответственности за экстремизм и антигосударственную деятельность, по которому смертная казнь за государственную измену вводится для чиновников и военнослужащих. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба белорусского лидера.
«Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности. При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания – смертной казни», – говорится в заявлении.
За ряд преступлений антигосударственной направленности устанавливается дополнительное наказание в виде штрафа в размере до 50 000 базовых величин. При этом законом предусматривается уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию вооруженных сил республики, других войск и воинских формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите государственных секретов.
18 мая 2022 г. Лукашенко подписал закон, предусматривающий смертную казнь за терроризм. Высшая мера наказания применяется в ряде случаев, касающихся покушения на убийство представителя иностранного государства, подготовки актов терроризма с помощью объектов атомной энергии и покушения на убийство государственного или общественного деятеля.
Белоруссия является единственной страной в Европе и СНГ, где сохранилась смертная казнь. Ее могут назначить мужчинам, совершившим особо тяжкое преступление из установленного перечня после 18 лет и на момент вынесения приговора не достигшим 65 лет.