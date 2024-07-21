Зеленский подтвердил ухудшение ситуации с потерями в ВСУ
Потери в вооруженных силах Украины (ВСУ) ежедневно увеличиваются, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си».
«Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день <...>, и я вижу, к сожалению, эти изменения, и они не в позитивную сторону, меньше не становится», – сказал он (цитата по ТАСС).
Украинский лидер не стал называть точное число погибших. По его словам, сейчас много зависит от «морального духа военных, это зависит от морального духа народа, который работает ради того, чтобы у военных была зарплата, и это зависит от единства между военными и гражданскими на Украине».
«И это зависит от единства Запада», – добавил он.
20 июля CNN сообщил, что Зеленский «намекает» на возможность проведения переговоров с Россией на фоне сложностей на фронте и перспективы появления экс-президента США Дональда Трампа в Белом доме.
15 июля президент страны заявил о недостатке западной помощи, добавив, что исход конфликта будет зависит не только от Украины, но и от «финансов, оружия, политической поддержки, единства в ЕС, в НАТО и в мире».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. С начала боевых действий под контроль российской армии перешли ЛНР, большая часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России, в регионах введено военное положение. 19 июля Зеленский допустил, что Украина не сможет вернуть все утраченные территории силой.