Премьер Грузии: победа Трампа на выборах в США приблизит мир на Украине

17 июля Трамп заявил в интервью Bloomberg, что думал о смягчении санкций против России в рамках плана по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, ситуацию с антироссийскими санкциями он обсуждал с Китаем. Трамп подчеркивал, что имел хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, и отмечал, что в период его президентства боевые действия между Россией и Украиной были невозможны. Бывший президент США не раз говорил, что в случае победы на выборах сможет урегулировать украинский кризис еще до начала своего президентского срока.