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Премьер Грузии: победа Трампа на выборах в США приблизит мир на Украине

Ведомости

Если кандидат в президенты от республиканской партии США Дональд Трамп победит на ноябрьских выборах, мир на Украине наступит быстрее, считает премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Мы, конечно же, не сможем вмешаться в чьи-либо выборы, единственное, что можно сказать, – это то, что если победит Трамп, то война на Украине завершится быстрее и ситуация в регионе успокоится, что, в свою очередь, изменит отношение к Грузии», – заявил грузинский премьер (цитата по «РИА Новости»).

17 июля Трамп заявил в интервью Bloomberg, что думал о смягчении санкций против России в рамках плана по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, ситуацию с антироссийскими санкциями он обсуждал с Китаем. Трамп подчеркивал, что имел хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, и отмечал, что в период его президентства боевые действия между Россией и Украиной были невозможны. Бывший президент США не раз говорил, что в случае победы на выборах сможет урегулировать украинский кризис еще до начала своего президентского срока.

20 июля Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он поблагодарил украинского лидера за беседу, заявив своим подписчикам соцсети Truth Social, что «как ваш следующий президент» он положит конец конфликту на Украине и «принесет мир во всем мире».

21 июля президент США Джо Байден заявил, что покидает предвыборную гонку. Позже он заявил о поддержке вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты страны от демократов. Трамп, комментируя отказ Байдена от участия в президентской гонке, заявил, что он войдет в историю как худший президент США. По словам бывшего американского лидера, победить Харрис на выборах будет гораздо легче.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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