Премьер Грузии: победа Трампа на выборах в США приблизит мир на Украине
Если кандидат в президенты от республиканской партии США Дональд Трамп победит на ноябрьских выборах, мир на Украине наступит быстрее, считает премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Мы, конечно же, не сможем вмешаться в чьи-либо выборы, единственное, что можно сказать, – это то, что если победит Трамп, то война на Украине завершится быстрее и ситуация в регионе успокоится, что, в свою очередь, изменит отношение к Грузии», – заявил грузинский премьер (цитата по «РИА Новости»).
17 июля Трамп заявил в интервью Bloomberg, что думал о смягчении санкций против России в рамках плана по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, ситуацию с антироссийскими санкциями он обсуждал с Китаем. Трамп подчеркивал, что имел хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, и отмечал, что в период его президентства боевые действия между Россией и Украиной были невозможны. Бывший президент США не раз говорил, что в случае победы на выборах сможет урегулировать украинский кризис еще до начала своего президентского срока.
20 июля Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он поблагодарил украинского лидера за беседу, заявив своим подписчикам соцсети Truth Social, что «как ваш следующий президент» он положит конец конфликту на Украине и «принесет мир во всем мире».
21 июля президент США Джо Байден заявил, что покидает предвыборную гонку. Позже он заявил о поддержке вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты страны от демократов. Трамп, комментируя отказ Байдена от участия в президентской гонке, заявил, что он войдет в историю как худший президент США. По словам бывшего американского лидера, победить Харрис на выборах будет гораздо легче.