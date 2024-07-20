Трамп обсудил с Зеленским по телефону конфликт на Украине

В интервью Bloomberg Трамп говорил, что у него были хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп добавил, что в период его президентства боевые действия между странами были невозможны. Кандидат на пост главы государств добавил, что думал о смягчении санкций против России в рамках плана по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отмечал 17 июля, что, когда Трамп был президентом США, «ничего хорошего для России не делалось», но, тем не менее, между странами существовал диалог, что «можно отнести к положительным элементам».