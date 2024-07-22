Главком ВСУ заявил о тотальном дефиците зенитных ракет малой дальности

21 июля Зеленский в интервью ВВС допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, Украина «с партнерами» будет готова пойти на разговор с представителями России на втором саммите мира, «если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это отметил, что Кремль пока не может судить о том, что конкретно стоит за словами Зеленского, и заявил, что нужно подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут.