Главком ВСУ заявил о тотальном дефиците зенитных ракет малой дальности
Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку зенитных ракет малой дальности, заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.
Сырский упомянул о проблемах с вооружениями в своем Telegram-канале, размышляя о действиях для остановки наступления численно превосходящей российской армии на восточном фронте.
«А также [необходимо] освоение новых способов уничтожения разведывательных БПЛА противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности, только с использованием средств РЭБ и fpv-дронов», – написал главком ВСУ.
13 июля руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял об обострении проблем на фронте для украинских военных из-за угрозы наступления российских войск с севера. По его словам, у вооруженных сил Украины есть проблемы и они «имеют тенденцию к обострению».
21 июля Зеленский в интервью ВВС допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, Украина «с партнерами» будет готова пойти на разговор с представителями России на втором саммите мира, «если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это отметил, что Кремль пока не может судить о том, что конкретно стоит за словами Зеленского, и заявил, что нужно подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут.