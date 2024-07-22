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Главком ВСУ заявил о тотальном дефиците зенитных ракет малой дальности

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку зенитных ракет малой дальности, заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

Сырский упомянул о проблемах с вооружениями в своем Telegram-канале, размышляя о действиях для остановки наступления численно превосходящей российской армии на восточном фронте.

«А также [необходимо] освоение новых способов уничтожения разведывательных БПЛА противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности, только с использованием средств РЭБ и fpv-дронов», – написал главком ВСУ.

13 июля руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял об обострении проблем на фронте для украинских военных из-за угрозы наступления российских войск с севера. По его словам, у вооруженных сил Украины есть проблемы и они «имеют тенденцию к обострению».

21 июля Зеленский в интервью ВВС допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, Украина «с партнерами» будет готова пойти на разговор с представителями России на втором саммите мира, «если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это отметил, что Кремль пока не может судить о том, что конкретно стоит за словами Зеленского, и заявил, что нужно подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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