NBC: ключевую роль в отказе Байдена от участия в выборах сыграла Нэнси Пелоси
Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сыграла решающую роль в деликатном подталкивании президента США Джо Байдена к выходу из президентской гонки. Об этом сообщает NBC со ссылкой на три источника.
Хотя лидер большинства в сенате Чак Шумер и протеже Пелоси, лидер меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис также говорили Байдену об опасениях демократов по поводу продолжения его кампании, три источника сообщили NBC News, что каждый раз, когда вопрос о его выходе из партии начинал затухать и терять обороты, они считали Пелоси тем, кто «раздувал пламя». В отличие от Шумера и Джеффриса, Пелоси больше не входит в руководство Демократической партии и могла позволить себе быть более активной.
«Я думаю, Пелоси продолжает демонстрировать, что она мастер политической тактики», – сказал один из источников в палате представителей.
NBC News пишет, что «на протяжении всего мучительного трехнедельного испытания демократов» Пелоси ни разу публично не призвала Байдена выйти из гонки – это могло бы разозлить Байдена и заставить его настаивать на своем. Вместо этого Пелоси работала тихо и методично, обращаясь к десяткам рядовых законодателей, членам своей старой руководящей команды и своей обширной сети спонсоров-демократов.
По словам двух источников, Пелоси не была инициатором разговоров, но к ней обращались за советами.
«То, что в пятницу члены конгресса призвали его уйти в отставку, – это все дело рук Нэнси», – сказал один из демократов палаты представителей.
21 июля Байден завершил свою избирательную кампанию по переизбранию и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии в борьбе против республиканца Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре. Харрис сказала, что для нее большая честь получить одобрение президента, и заявила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию». Она сказала, что за 107 дней, оставшихся до выборов, сделает все возможное, чтобы объединить Демократическую партию и нацию для победы над Трампом.
В федеральную избирательную комиссию США уже поступило уведомление о выдвижении Харрис кандидатом в президенты страны. В документе также говорится, что она больше не претендует на пост вице-президента на выборах 2024 г.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 июля напомнил, что некоторые заявления Харрис изобиловали достаточно недружественной по отношению к России риторикой. В целом же других действий в отношении двусторонних отношений США и России «со знаком плюс или со знаком минус» в Кремле не фиксировали.