NBC: ключевую роль в отказе Байдена от участия в выборах сыграла Нэнси Пелоси

Хотя лидер большинства в сенате Чак Шумер и протеже Пелоси, лидер меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис также говорили Байдену об опасениях демократов по поводу продолжения его кампании, три источника сообщили NBC News, что каждый раз, когда вопрос о его выходе из партии начинал затухать и терять обороты, они считали Пелоси тем, кто «раздувал пламя». В отличие от Шумера и Джеффриса, Пелоси больше не входит в руководство Демократической партии и могла позволить себе быть более активной.