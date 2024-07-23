Залужный призвал общество временно отказаться от свобод «ради выживания»
Общество должно согласиться на временный отказ от ряда свобод ради выживания. Об этом заявил на выступлении в британском оборонном институте RUSI бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
Залужный объяснил свой тезис тем, что современные конфликты требуют усилий не только армии, но и всего общества.
«Возможно, самым сложным и важным компонентом является готовность общества, основанная на честном и прозрачном общении между правительством и народом. Общество должно согласиться на временный отказ от ряда свобод ради выживания»? – сказал Залужный, добавив, что политики должны мобилизовать общество, задействовав военные и другие государственные ресурсы.
Залужный начал работу в должности посла в Великобритании 10 июля, хотя был назначен на эту должность в марте 2024 г.
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главкома ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, сменившего на этой должности Залужного. Украинский президент объяснил отставку тем, что 2024 г. может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в армии. Общественность восприняла смену главкома негативно.