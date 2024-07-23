Залужный призвал общество временно отказаться от свобод «ради выживания»

«Возможно, самым сложным и важным компонентом является готовность общества, основанная на честном и прозрачном общении между правительством и народом. Общество должно согласиться на временный отказ от ряда свобод ради выживания»? – сказал Залужный, добавив, что политики должны мобилизовать общество, задействовав военные и другие государственные ресурсы.