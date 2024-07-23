Bloomberg: ЕС предложил два варианта заморозки российских активов

22 июля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что первый транш из доходов от активов России в 1,4 млрд евро перечислят Еврокомиссии (ЕК) в первую неделю августа. На эти средства страны ЕС намерены закупать оружие не только для Украины, но и у самой Украины.