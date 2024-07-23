Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Bloomberg: ЕС предложил два варианта заморозки российских активов

Ведомости

Евросоюз представил своим государствам-членам два варианта заморозки активов Центрального банка России на более длительный период времени. Предложения связаны с намерением развеять опасения США из-за плана G7 по использованию прибыли от них на помощь Украине в размере около $50 млрд, сообщает Bloomberg.

Речь идет о бессрочной иммобилизации активов, которая будет пересматриваться через регулярные промежутки времени, или о продлении периода пролонгации (до 18, 24 или 36 месяцев).

ЕС, США и другие союзники по G7 разрабатывают план предоставления Украине кредитов на $50 млрд до конца года. Их планируется покрыть будущей прибылью от замороженных российских активов, в соответствии с соглашением, достигнутым на июньском саммите лидеров G7.

Власти Соединенных Щтатов выразили обеспокоенность тем, что режим санкций ЕС, который требует продления каждые шесть месяцев единогласным голосованием 27 государств-членов, может стать проблемой, если в какой-то момент заморозка активов не будет продлена. Большая часть из заблокированных $280 млрд находится в Европе.

22 июля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что первый транш из доходов от активов России в 1,4 млрд евро перечислят Еврокомиссии (ЕК) в первую неделю августа. На эти средства страны ЕС намерены закупать оружие не только для Украины, но и у самой Украины.

24 июня главы внешнеполитических ведомств стран ЕС согласовали перечисление доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира для покупки вооружения для Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что воровские действия по передаче Украине оружия, закупленного на доходы от замороженных активов РФ, не могут оставаться без взаимности. По его словам, Россия будет прорабатывать возможность юридического преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию и реализации таких решений.

Президент России Владимир Путин в июне заявлял, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных