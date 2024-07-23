Bloomberg: ЕС предложил два варианта заморозки российских активов
Евросоюз представил своим государствам-членам два варианта заморозки активов Центрального банка России на более длительный период времени. Предложения связаны с намерением развеять опасения США из-за плана G7 по использованию прибыли от них на помощь Украине в размере около $50 млрд, сообщает Bloomberg.
Речь идет о бессрочной иммобилизации активов, которая будет пересматриваться через регулярные промежутки времени, или о продлении периода пролонгации (до 18, 24 или 36 месяцев).
ЕС, США и другие союзники по G7 разрабатывают план предоставления Украине кредитов на $50 млрд до конца года. Их планируется покрыть будущей прибылью от замороженных российских активов, в соответствии с соглашением, достигнутым на июньском саммите лидеров G7.
Власти Соединенных Щтатов выразили обеспокоенность тем, что режим санкций ЕС, который требует продления каждые шесть месяцев единогласным голосованием 27 государств-членов, может стать проблемой, если в какой-то момент заморозка активов не будет продлена. Большая часть из заблокированных $280 млрд находится в Европе.
22 июля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что первый транш из доходов от активов России в 1,4 млрд евро перечислят Еврокомиссии (ЕК) в первую неделю августа. На эти средства страны ЕС намерены закупать оружие не только для Украины, но и у самой Украины.
24 июня главы внешнеполитических ведомств стран ЕС согласовали перечисление доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира для покупки вооружения для Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что воровские действия по передаче Украине оружия, закупленного на доходы от замороженных активов РФ, не могут оставаться без взаимности. По его словам, Россия будет прорабатывать возможность юридического преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию и реализации таких решений.
Президент России Владимир Путин в июне заявлял, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными.