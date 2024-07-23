В Кремле пообещали ответ на «воровские действия» ЕС по российским активам

В Кремле пообещали ответ на «воровские действия» ЕС по российским активамОни не могут оставаться без взаимности, сказал Песков
Воровские действия по передаче Украине оружия, закупленного на доходы от замороженных активов РФ, не могут оставаться без взаимности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Эти деньги не только по сути воруют, но и их еще и тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно», – возмутился представитель Кремля.
По словам Пескова, РФ будет прорабатывать возможность юридического преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию и реализации таких решений. Пресс-секретарь президента уверен, что «это прямое нарушение международного права, это попрание права собственности».
22 июля глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что первый транш из доходов от активов России в 1,4 млрд евро перечислят Еврокомиссии (ЕК) в первую неделю августа. На эти средства страны ЕС намерены закупать оружие не только для Украины, но и у самой Украины.
24 июня главы внешнеполитических ведомств стран ЕС согласовали перечисление доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира для покупки вооружения для Украины. Боррель ранее уточнял, что 1 млрд евро из первого транша поступит уже до конца этого года. По его словам, средства пойдут на боеприпасы, противовоздушную оборону и поддержку производства оружия.
Президент России Владимир Путин в июне заявил, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными.