Захарова связала заявления Зеленского о прекращении конфликта с ситуацией в США
Риторика Украины о прекращении конфликта связана с электоральными циклами в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома, вокруг предстоящих выборов, посылает Банковая», – сказала она.
23 июля во время встречи с главой правительства Ватикана кардиналом Пьетро Паролино президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в стране необходимо завершить как можно скорее. Он также назвал визит Паролино «сильным сигналом» со стороны Ватикана.
После начала спецоперации в 2022 г. Зеленский подписал указ, согласно которому Украина отказывается вести переговоры с Россией до тех пор, пока президентом является Владимир Путин. Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но из-за этого документа их проведение невозможно.
В июне президент Украины допустил переговоры с Россией в случае, если она будет готова проговаривать мирный план на втором саммите мира. Он также заявил, что представители РФ должны присутствовать на нем, саммит планируют провести в ноябре.