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Захарова связала заявления Зеленского о прекращении конфликта с ситуацией в США

Ведомости

Риторика Украины о прекращении конфликта связана с электоральными циклами в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома, вокруг предстоящих выборов, посылает Банковая», – сказала она.

23 июля во время встречи с главой правительства Ватикана кардиналом Пьетро Паролино президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в стране необходимо завершить как можно скорее. Он также назвал визит Паролино «сильным сигналом» со стороны Ватикана.

После начала спецоперации в 2022 г. Зеленский подписал указ, согласно которому Украина отказывается вести переговоры с Россией до тех пор, пока президентом является Владимир Путин. Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но из-за этого документа их проведение невозможно.

В июне президент Украины допустил переговоры с Россией в случае, если она будет готова проговаривать мирный план на втором саммите мира. Он также заявил, что представители РФ должны присутствовать на нем, саммит планируют провести в ноябре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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