Захарова связала заявления Зеленского о прекращении конфликта с ситуацией в США

После начала спецоперации в 2022 г. Зеленский подписал указ, согласно которому Украина отказывается вести переговоры с Россией до тех пор, пока президентом является Владимир Путин. Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но из-за этого документа их проведение невозможно.