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МИД Украины подтвердил готовность к переговорам с РФ на соответствующем этапе

Ведомости

Министерство иностранных дел Украины подтвердило готовность к переговорам с Россией на соответствующем этапе. Соответствующий комментарий опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Дмитрий Кулеба довел последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на соответствующем этапе, если Россия будет готова вести переговоры добросовестно», – говорится в сообщении. В МИДе добавили, что сейчас такой готовности с российской стороны «не наблюдается».

24 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И. Глава украинского внешнеполитического ведомства прибыл в Китай 23 июля, его визит продлится до 26 июля. Во время переговоров Кулеба заявил, что Украина хочет и готова вести переговоры с Россией. Ван И, в свою очередь, обратил внимание, что существует риск эскалации конфликта и его распространения за пределы государства.

После начала спецоперации России в 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому страна отказывается вести переговоры с Россией до тех пор, пока президентом является Владимир Путин. Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но из-за этого документа их проведение невозможно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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