МИД Украины подтвердил готовность к переговорам с РФ на соответствующем этапе

24 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И. Глава украинского внешнеполитического ведомства прибыл в Китай 23 июля, его визит продлится до 26 июля. Во время переговоров Кулеба заявил, что Украина хочет и готова вести переговоры с Россией. Ван И, в свою очередь, обратил внимание, что существует риск эскалации конфликта и его распространения за пределы государства.