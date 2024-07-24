МИД Украины подтвердил готовность к переговорам с РФ на соответствующем этапе
Министерство иностранных дел Украины подтвердило готовность к переговорам с Россией на соответствующем этапе. Соответствующий комментарий опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
«Дмитрий Кулеба довел последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на соответствующем этапе, если Россия будет готова вести переговоры добросовестно», – говорится в сообщении. В МИДе добавили, что сейчас такой готовности с российской стороны «не наблюдается».
24 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И. Глава украинского внешнеполитического ведомства прибыл в Китай 23 июля, его визит продлится до 26 июля. Во время переговоров Кулеба заявил, что Украина хочет и готова вести переговоры с Россией. Ван И, в свою очередь, обратил внимание, что существует риск эскалации конфликта и его распространения за пределы государства.
После начала спецоперации России в 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому страна отказывается вести переговоры с Россией до тех пор, пока президентом является Владимир Путин. Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но из-за этого документа их проведение невозможно.