Госдума приняла проект заявления с осуждением позиции Израиля по Палестине
Депутаты Госдумы единогласно поддержали заявление с осуждением позиции кнессета Израиля, который выступил против создания палестинского государства. Документ опубликован на сайте Думы.
«Депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации категорически осуждают позицию кнессета государства Израиль, выраженную в принятом 18 июля 2024 г. «заявлении кнессета против создания палестинского государства»», – говорится в тексте. Проект документа подготовил международный комитет нижней палаты.
Согласно заявлению, позиция Израиля противоречит нормам международного права и резолюциям Совбеза ООН. Депутаты кнессета своей позицией «перечеркивают многолетние усилия мирового сообщества» по установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке, ключевым фактором которых является решение палестинской проблемы.
В документе также отмечается, что за антипалестинское заявление проголосовали 68 из 120 членов кнессета. Большинство стран – членов ООН уже признали государственность Палестины – 147 из 193. Депутаты Госдумы уверены, что число этих стран будет увеличиваться вместе с поддержкой палестинского народа. Они призвали парламенты государств мира и международные организации осудить заявления кнессета и приложить все усилия для прекращения конфликта в Палестине.
В апреле Совет ООН по правам человека потребовал прекратить блокаду сектора Газа и оккупацию палестинской территории, которая находится под контролем Израиля с 1967 г. В Газе боевые действия идут с 7 октября 2023 г. В этот день палестинская группировка «Хамас» напала на южные территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи».