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Госдума приняла проект заявления с осуждением позиции Израиля по Палестине

Ведомости

Депутаты Госдумы единогласно поддержали заявление с осуждением позиции кнессета Израиля, который выступил против создания палестинского государства. Документ опубликован на сайте Думы.

«Депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации категорически осуждают позицию кнессета государства Израиль, выраженную в принятом 18 июля 2024 г. «заявлении кнессета против создания палестинского государства»», – говорится в тексте. Проект документа подготовил международный комитет нижней палаты.

Согласно заявлению, позиция Израиля противоречит нормам международного права и резолюциям Совбеза ООН. Депутаты кнессета своей позицией «перечеркивают многолетние усилия мирового сообщества» по установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке, ключевым фактором которых является решение палестинской проблемы.

В документе также отмечается, что за антипалестинское заявление проголосовали 68 из 120 членов кнессета. Большинство стран – членов ООН уже признали государственность Палестины – 147 из 193. Депутаты Госдумы уверены, что число этих стран будет увеличиваться вместе с поддержкой палестинского народа. Они призвали парламенты государств мира и международные организации осудить заявления кнессета и приложить все усилия для прекращения конфликта в Палестине.

В апреле Совет ООН по правам человека потребовал прекратить блокаду сектора Газа и оккупацию палестинской территории, которая находится под контролем Израиля с 1967 г. В Газе боевые действия идут с 7 октября 2023 г. В этот день палестинская группировка «Хамас» напала на южные территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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