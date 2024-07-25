Госдума приняла проект заявления с осуждением позиции Израиля по Палестине

В документе также отмечается, что за антипалестинское заявление проголосовали 68 из 120 членов кнессета. Большинство стран – членов ООН уже признали государственность Палестины – 147 из 193. Депутаты Госдумы уверены, что число этих стран будет увеличиваться вместе с поддержкой палестинского народа. Они призвали парламенты государств мира и международные организации осудить заявления кнессета и приложить все усилия для прекращения конфликта в Палестине.