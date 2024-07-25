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Краснов призвал синхронизировать усилия с Таджикистаном в борьбе с терроризмом

Ведомости

России и Таджикистану важно продолжить синхронизацию общих усилий для эффективного противодействия экстремизму и терроризму, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с коллегой из Таджикистана Юсуфом Рахмоном.

Встреча прошла «на полях» 22-го заседания генеральных прокуроров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке (Киргизия). Краснов обратил внимание на установившийся между ведомствами двух стран уровень взаимодействия, позволяющий открыто и доверительно обсуждать самые острые вопросы, эффективно противодействовать современным вызовам и угрозам. Он также напомнил, что на недавней встрече президентов России и Таджикистана была отмечена налаженная работа спецслужб двух государств по предотвращению общих угроз, в том числе терроризма.

Генпрокурор России поблагодарил Рахмона за «неизменно открытый диалог и готовность к решению общих задач». Он также подчеркнул, что будет рад видеть генерального прокурора республики на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в начале сентября.

9 мая президент России Владимир Путин и лидер республики Эмомали Рахмон провели переговоры в Кремле. Рахмон заявлял, что мартовский теракт в подмосковном «Крокус сити холле» стал серьезным ударом по имиджу Таджикистана. В то же время он выступил против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом, подчеркнув, что терроризм не имеет национальности и религии. Президент Таджикистана добавил, что с терроризмом нужно бороться сообща «везде и всюду», и отметил, что власти республики будут и дальше тесно работать по этому вопросу с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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