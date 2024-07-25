Краснов призвал синхронизировать усилия с Таджикистаном в борьбе с терроризмом

9 мая президент России Владимир Путин и лидер республики Эмомали Рахмон провели переговоры в Кремле. Рахмон заявлял, что мартовский теракт в подмосковном «Крокус сити холле» стал серьезным ударом по имиджу Таджикистана. В то же время он выступил против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом, подчеркнув, что терроризм не имеет национальности и религии. Президент Таджикистана добавил, что с терроризмом нужно бороться сообща «везде и всюду», и отметил, что власти республики будут и дальше тесно работать по этому вопросу с Россией.