Краснов призвал синхронизировать усилия с Таджикистаном в борьбе с терроризмом
России и Таджикистану важно продолжить синхронизацию общих усилий для эффективного противодействия экстремизму и терроризму, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с коллегой из Таджикистана Юсуфом Рахмоном.
Встреча прошла «на полях» 22-го заседания генеральных прокуроров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке (Киргизия). Краснов обратил внимание на установившийся между ведомствами двух стран уровень взаимодействия, позволяющий открыто и доверительно обсуждать самые острые вопросы, эффективно противодействовать современным вызовам и угрозам. Он также напомнил, что на недавней встрече президентов России и Таджикистана была отмечена налаженная работа спецслужб двух государств по предотвращению общих угроз, в том числе терроризма.
Генпрокурор России поблагодарил Рахмона за «неизменно открытый диалог и готовность к решению общих задач». Он также подчеркнул, что будет рад видеть генерального прокурора республики на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в начале сентября.
9 мая президент России Владимир Путин и лидер республики Эмомали Рахмон провели переговоры в Кремле. Рахмон заявлял, что мартовский теракт в подмосковном «Крокус сити холле» стал серьезным ударом по имиджу Таджикистана. В то же время он выступил против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом, подчеркнув, что терроризм не имеет национальности и религии. Президент Таджикистана добавил, что с терроризмом нужно бороться сообща «везде и всюду», и отметил, что власти республики будут и дальше тесно работать по этому вопросу с Россией.