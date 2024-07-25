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Директор ФБР: Трамп мог получить ранение не от пули

Ведомости

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй допустил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп мог получить ранение не от пули. Об этом он заявил юридическому комитету палаты представителей, его слова приводит портал ABC News.

«Есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали в его ухо. <...> Я не знаю, могла ли эта пуля, помимо того что нанесла царапину, попасть куда-то еще. Но я считаю, что мы учли все выпущенные патроны», – сказал он.

ФБР установило, что отец стрелка Томаса Мэттью Крукса приобрел оружие в 2013 г., добавил Рэй. Спустя десять лет, в октябре 2023 г., он продал его сыну. Директор бюро расследований также сообщил, что у Крукса не было сообщников. Инцидент расследуется как «попытка покушения и возможный внутренний терроризм».

13 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Помимо этого один участник митинга погиб, еще двое пострадали. После инцидента Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. 23 июля глава службы Кимберли Читл подала в отставку. До этого она заявляла, что покушение на кандидата в президенты является самым большим провалом службы за последние десятилетия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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