Директор ФБР: Трамп мог получить ранение не от пули

«Есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали в его ухо. <...> Я не знаю, могла ли эта пуля, помимо того что нанесла царапину, попасть куда-то еще. Но я считаю, что мы учли все выпущенные патроны», – сказал он.