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ФБР: у стрелявшего в Трампа не было сообщников

Ведомости

Томас Мэттью Крукс, устроивший покушение на бывшего президента США, кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа, не имел сообщников, заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй.

«На данный момент нет свидетельств в пользу такой оценки [наличия сообщников], однако расследование продолжается», – сказал Рэй на слушаниях в надзорном комитете палаты представителей США (цитата по «РИА Новости»).

Инцидент расследуется как «попытка покушения и возможный внутренний терроризм».

13 июля Трамп во время предвыборного выступления был ранен в ухо в результате стрельбы. В бывшего президента выстрелил 20-летний Томас Мэтью Крукс. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. После случившегося Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. 15 июля Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты США.

22 июля стало известно об отставке главы Секретной службы США Кимберли Читл. По данным агентства Reuters, в этот день Читл столкнулась с осуждением республиканцев и демократов во время выступления перед комитетом по надзору палаты представителей США. Она отказалась отвечать на вопросы об обеспечении безопасности митинга, на котором произошло покушение на Трампа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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