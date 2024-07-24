ФБР: у стрелявшего в Трампа не было сообщников
Томас Мэттью Крукс, устроивший покушение на бывшего президента США, кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа, не имел сообщников, заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй.
«На данный момент нет свидетельств в пользу такой оценки [наличия сообщников], однако расследование продолжается», – сказал Рэй на слушаниях в надзорном комитете палаты представителей США (цитата по «РИА Новости»).
Инцидент расследуется как «попытка покушения и возможный внутренний терроризм».
13 июля Трамп во время предвыборного выступления был ранен в ухо в результате стрельбы. В бывшего президента выстрелил 20-летний Томас Мэтью Крукс. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. После случившегося Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. 15 июля Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты США.
22 июля стало известно об отставке главы Секретной службы США Кимберли Читл. По данным агентства Reuters, в этот день Читл столкнулась с осуждением республиканцев и демократов во время выступления перед комитетом по надзору палаты представителей США. Она отказалась отвечать на вопросы об обеспечении безопасности митинга, на котором произошло покушение на Трампа.