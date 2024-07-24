ФБР: у стрелявшего в Трампа не было сообщников

22 июля стало известно об отставке главы Секретной службы США Кимберли Читл. По данным агентства Reuters, в этот день Читл столкнулась с осуждением республиканцев и демократов во время выступления перед комитетом по надзору палаты представителей США. Она отказалась отвечать на вопросы об обеспечении безопасности митинга, на котором произошло покушение на Трампа.