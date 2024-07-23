Reuters: глава Секретной службы США подала в отставку
Глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку после покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.
В публикации отмечается, что Читл столкнулась с осуждением республиканцев и демократов во время выступления перед комитетом по надзору палаты представителей США 22 июля. На нем она отказалась отвечать на вопросы об обеспечении безопасности митинга, на котором произошло покушение на Трампа.
22 июля Читл заявила, что покушение на кандидата в президенты является самым большим провалом Секретной службы за последние десятилетия. Она назвала произошедшее 13 июля «худшим кошмаром» сотрудников службы и взяла на себя ответственность за стрельбу.
Президент США Джо Байден выразил благодарность Читл за ее службу. «Она бескорыстно посвятила себя и рисковала своей жизнью, чтобы защитить нашу страну на протяжении всей своей карьеры в Секретной службе Соединенных Штатов», – говорится в сообщении Белого дома. Глава США пожелал Читл всего самого наилучшего и сообщил, что в скором времени он назначит нового директора Секретной службы.
13 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Стрельбу открыл 20-летний Томас Мэтью Крукс – один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. После него Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании.
Читл занимала должность директора Секретной службы США с сентября 2022 г. К ней она присоединилась в 1995 г. До руководящей должности она была помощником директора управления операций по защите. Она также работала специальным агентом в штате Мичиган.