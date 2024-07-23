Reuters: глава Секретной службы США подала в отставку

Президент США Джо Байден выразил благодарность Читл за ее службу. «Она бескорыстно посвятила себя и рисковала своей жизнью, чтобы защитить нашу страну на протяжении всей своей карьеры в Секретной службе Соединенных Штатов», – говорится в сообщении Белого дома. Глава США пожелал Читл всего самого наилучшего и сообщил, что в скором времени он назначит нового директора Секретной службы.