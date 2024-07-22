Глава Секретной службы США назвала покушение на Трампа самым большим провалом
Глава Секретной службы США Кимберли Читл назвала покушение на кандидата в президенты страны от республиканцев Дональда Трампа самым большим провалом ведомства за десятилетия. Об этом она заявила во время слушаний в конгрессе.
«Покушение на Трампа, совершенное 13 июля, является самым значительным оперативным провалом Секретной службы за последние десятилетия <...>. Главная миссия Секретной службы – защищать лидеров нашей страны. 13 июля мы потерпели неудачу», – сказала она.
Читл назвала покушение «худшим кошмаром» сотрудников Секретной службы. Она также выразила соболезнования родственникам и близким погибшего в результате стрельбы и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
13 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Стрельбу открыл 20-летний Томас Мэтью Крукс – один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство, после него Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. 15 июля Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты США.