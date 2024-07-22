Глава Секретной службы США назвала покушение на Трампа самым большим провалом

13 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Стрельбу открыл 20-летний Томас Мэтью Крукс – один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство, после него Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. 15 июля Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты США.