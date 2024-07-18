Fox News: стрелявший в Трампа оставил послание в Steam

17 июля Associated Press (AP) со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что ФБР пока что не удалось установить мотив нападавшего на Трампа. Результат не дало даже изучение мобильного телефона и компьютера, а также обыски в его доме и опрос более 100 человек. Неясными также остаются также политические взгляды Крукса. Он состоял в Республиканской партии в Пенсильвании, но при этом пожертвовал $15 демократам в день присяги Байдена 20 января 2021 г.