Fox News: стрелявший в Трампа оставил послание в Steam
Томас Мэтью Крукс, стрелявший в экс-президента США, кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа, за несколько дней до покушения оставил сообщение на игровой платформе Steam. Об этом сотрудники Секретной службы и ФБР сообщили сенаторам США на брифинге 17 июля, передает Fox News.
Как утверждают силовики, 20-летний стрелок якобы написал: «13 июля состоится моя премьера, следите за развитием событий».
The New York Times пишет, что анализ телефона Крукса показал, что он искал фотографии Трампа и действующего президента США Джо Байдена, а также информацию о выступлениях Трампа и проведении национального съезда Демократической партии. По словам бывшего одноклассника стрелка, Крукс презирал обе партии. Кроме того, история запросов указывает на то, что он мог страдать от депрессивного расстройства.
17 июля Associated Press (AP) со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что ФБР пока что не удалось установить мотив нападавшего на Трампа. Результат не дало даже изучение мобильного телефона и компьютера, а также обыски в его доме и опрос более 100 человек. Неясными также остаются также политические взгляды Крукса. Он состоял в Республиканской партии в Пенсильвании, но при этом пожертвовал $15 демократам в день присяги Байдена 20 января 2021 г.
Одноклассники описали Крукса как умного, но тихого и замкнутого человека. Кроме того, он регулярно подвергался в школе травле.
13 июля 20-летний Томас Мэтью Крукс ранил Трампа в ухо во время предвыборного выступления. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. После этого Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. Американская разведка не исключает, что на Трампа могут напасть снова.