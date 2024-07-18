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CBS: снайпер заметил стрелка за несколько минут до покушения на Трампа

Ведомости

Снайпер местной полиции штата Пенсильвания заметил стрелка за несколько минут до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным телеканала, внутри здания, с крыши которого стрелок совершил покушение на Трампа, находились три снайпера. Один из них заметил преступника снаружи в момент, когда тот смотрел на крышу здания. Снайперу удалось сделать его фото и отправить в командный пункт. Неясно, дошло ли тогда оповещение до других полицейских, отмечается в публикации.

После этого снайпер заметил, что молодой человек смотрит на что-то через дальнометр – устройство для определения расстояния до цели. Тогда полицейский связался с командным пунктом по радиосвязи. Затем сотрудники правоохранительных органов упустили стрелка из поля зрения. Спустя некоторое время он вернулся к зданию с рюкзаком. К тому моменту, когда командный пункт отреагировал на сообщения, стрелок уже взобрался на здание и расположился на крыше.

13 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. 15 июля Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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