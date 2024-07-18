CBS: снайпер заметил стрелка за несколько минут до покушения на Трампа

После этого снайпер заметил, что молодой человек смотрит на что-то через дальнометр – устройство для определения расстояния до цели. Тогда полицейский связался с командным пунктом по радиосвязи. Затем сотрудники правоохранительных органов упустили стрелка из поля зрения. Спустя некоторое время он вернулся к зданию с рюкзаком. К тому моменту, когда командный пункт отреагировал на сообщения, стрелок уже взобрался на здание и расположился на крыше.