CBS: снайпер заметил стрелка за несколько минут до покушения на Трампа
Снайпер местной полиции штата Пенсильвания заметил стрелка за несколько минут до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным телеканала, внутри здания, с крыши которого стрелок совершил покушение на Трампа, находились три снайпера. Один из них заметил преступника снаружи в момент, когда тот смотрел на крышу здания. Снайперу удалось сделать его фото и отправить в командный пункт. Неясно, дошло ли тогда оповещение до других полицейских, отмечается в публикации.
После этого снайпер заметил, что молодой человек смотрит на что-то через дальнометр – устройство для определения расстояния до цели. Тогда полицейский связался с командным пунктом по радиосвязи. Затем сотрудники правоохранительных органов упустили стрелка из поля зрения. Спустя некоторое время он вернулся к зданию с рюкзаком. К тому моменту, когда командный пункт отреагировал на сообщения, стрелок уже взобрался на здание и расположился на крыше.
13 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. 15 июля Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии.