NYP: в Трампа стреляли с крыши здания, внутри которого находились снайперы
В экс-президента США, кандидата от республиканцев на предстоящие выборы главы государства Дональда Трампа стреляли с крыши здания, внутри которого находились полицейские снайперы. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По словам источников, здание – предприятие AGR International Inc. – местная полиция использовала в качестве «наблюдательного пункта» для снайперов. Во время стрельбы они находились внутри. Стрелку удалось беспрепятственно забраться на крышу здания, а затем произвести восемь выстрелов из штурмовой винтовки типа AR. По информации издания, один из сотрудников полиции пытался осмотреть крышу за несколько минут до стрельбы, но отступил, когда стрелок направил на него винтовку.
Представитель Секретной службы США Энтони Гульеми сообщил, что за безопасность участка, откуда стрелок открыл огонь, отвечала местная полиция. Источники в правоохранительных органах отмечают, что перед мероприятием республиканцев полиция проверила здание, а местные снайперы не поднимались на крышу из-за опасений, что они могут помешать снайперам Секретной службы.
13 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. 15 июля Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты США от республиканской партии.