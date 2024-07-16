NYP: в Трампа стреляли с крыши здания, внутри которого находились снайперы

По словам источников, здание – предприятие AGR International Inc. – местная полиция использовала в качестве «наблюдательного пункта» для снайперов. Во время стрельбы они находились внутри. Стрелку удалось беспрепятственно забраться на крышу здания, а затем произвести восемь выстрелов из штурмовой винтовки типа AR. По информации издания, один из сотрудников полиции пытался осмотреть крышу за несколько минут до стрельбы, но отступил, когда стрелок направил на него винтовку.