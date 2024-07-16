Трамп впервые после покушения появился на публике
Экс-президент США, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп появился на национальном съезде республиканской партии с перевязанным ухом, сообщает The Washington Post (WP). Это первое участие Трампа в публичном мероприятии после покушения.
Политик вышел на сцену под песню Ли Гринвуда «Боже, благослови США». Он поприветствовал присутствующих сжатым кулаком и поблагодарил их за поддержку. В это время участники съезда подняли кулаки в воздух и начали скандировать: «Боритесь! Боритесь! Боритесь!».
15 июля Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США от республиканской партии. В тот же день он объявил, что в случае победы на выборах в ноябре 2024 г. его вице-президентом станет 39-летний сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс.
Четырехдневный съезд республиканцев открылся в Милуоки через два дня после покушения на Трампа в Пенсильвании. 13 июля бывший президент США был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали.