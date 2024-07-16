Трамп впервые после покушения появился на публике

Четырехдневный съезд республиканцев открылся в Милуоки через два дня после покушения на Трампа в Пенсильвании. 13 июля бывший президент США был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали.