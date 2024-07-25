Interia: жители Староконстантинова опасаются размещения F-16 рядом с городом
Жители Староконстантинова на Украине боятся, что истребители F-16 расположат рядом с городом. Об этом пишет польское издание Interia.
Город Староконстантинов располагается на западе страны, его население составляет 34 000 человек. Рядом с ним находится военная авиабаза. Жители города опасаются, что F-16 будут базироваться именно там. «Мы нервничаем по поводу F-16. Если их сюда переместить, количество атак увеличится», – сказала одна из жительниц.
Автор статьи отмечает, что Украина по понятным причинам официально не сообщает, где будут располагаться F-16. По данным источников AFP в западных военных кругах, Староконстантинов – одно из лучших мест для этого. В аэропорту города остались бетонные и частично заглубленные ангары для самолетов еще со времен Советского Союза. Они, по мнению автора, могли бы защитить F-16 от атак.
Во время саммита стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. государства согласились поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать Киеву в общей сложности 85 самолетов.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не получили обещанные истребители. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен во время саммита НАТО объявил, что власти Дании и Нидерландов уже направляют Украине F-16. По его словам, истребители появятся в стране этим летом.