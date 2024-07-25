Interia: жители Староконстантинова опасаются размещения F-16 рядом с городом

Автор статьи отмечает, что Украина по понятным причинам официально не сообщает, где будут располагаться F-16. По данным источников AFP в западных военных кругах, Староконстантинов – одно из лучших мест для этого. В аэропорту города остались бетонные и частично заглубленные ангары для самолетов еще со времен Советского Союза. Они, по мнению автора, могли бы защитить F-16 от атак.