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Interia: жители Староконстантинова опасаются размещения F-16 рядом с городом

Ведомости

Жители Староконстантинова на Украине боятся, что истребители F-16 расположат рядом с городом. Об этом пишет польское издание Interia.

Город Староконстантинов располагается на западе страны, его население составляет 34 000 человек. Рядом с ним находится военная авиабаза. Жители города опасаются, что F-16 будут базироваться именно там. «Мы нервничаем по поводу F-16. Если их сюда переместить, количество атак увеличится», – сказала одна из жительниц.

Автор статьи отмечает, что Украина по понятным причинам официально не сообщает, где будут располагаться F-16. По данным источников AFP в западных военных кругах, Староконстантинов – одно из лучших мест для этого. В аэропорту города остались бетонные и частично заглубленные ангары для самолетов еще со времен Советского Союза. Они, по мнению автора, могли бы защитить F-16 от атак.

Во время саммита стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. государства согласились поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать Киеву в общей сложности 85 самолетов.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не получили обещанные истребители. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен во время саммита НАТО объявил, что власти Дании и Нидерландов уже направляют Украине F-16. По его словам, истребители появятся в стране этим летом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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