Украина договорилась с Польшей об ускорении поставок F-16

19 июля Зеленский сообщил, что вооруженные силы Украины до сих пор не получили F-16, которые обещали западные страны. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен во время саммита НАТО объявил, что власти Дании и Нидерландов уже направляют Украине истребители F-16. По его словам, истребители появятся на Украине этим летом.