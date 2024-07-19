Украина договорилась с Польшей об ускорении поставок F-16
Киев договорился с Польшей ускорить поставки истребителей F-16, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети Х.
«Сегодня мы имеем положительное решение польского правительства, которое позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16», – написал он. Зеленский добавил, что решение принято по результатам его встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Во время саммита стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. государства согласились поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать Киеву в общей сложности 85 самолетов.
19 июля Зеленский сообщил, что вооруженные силы Украины до сих пор не получили F-16, которые обещали западные страны. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен во время саммита НАТО объявил, что власти Дании и Нидерландов уже направляют Украине истребители F-16. По его словам, истребители появятся на Украине этим летом.