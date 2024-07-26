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США и ЕС обсудили дальнейшие планы по кредитам для Украины за счет активов РФ

Ведомости

Министр финансов США Джанет Йеллен и комиссар по экономике Евросоюза Паоло Джентилони обсудили следующие шаги по предоставлению Украине кредитов за счет замороженных российских активов, сообщает пресс-служба американского финансового ведомства.

Беседа Йеллен и Джентилони состоялась в рамках встречи министров финансов и глав центральных банков стран «группы 20» (G20) в Рио-де-Жанейро. Йеллен поблагодарила Джентилони за сотрудничество Европейской комиссии (ЕК) в поддержке Украины в условиях конфликта с Россией.

«Секретарь и комиссар обсудили дальнейшие шаги по выполнению обязательств, взятых на себя лидерами стран «большой семерки» в Апулии, по предоставлению кредитов <…>, которые позволят разблокировать стоимость иммобилизованных российских суверенных активов для поддержки сопротивления Украины и содействия ее долгосрочному восстановлению», – говорится в сообщении.

23 июля Bloomberg сообщал, что Евросоюз представил своим государствам-членам два варианта заморозки активов Центрального банка России на более длительный период времени: бессрочную иммобилизацию активов, которая будет пересматриваться через регулярные промежутки времени, или продление периода пролонгации (до 18, 24 или 36 месяцев). Предложения связаны с намерением развеять опасения США из-за плана G7 по использованию прибыли от них на помощь Украине в размере около $50 млрд.

22 июля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что первый транш из доходов от активов России в 1,4 млрд евро перечислят ЕК в первую неделю августа. На эти средства страны ЕС намерены закупать оружие не только для Украины, но и у самой Украины.

Президент России Владимир Путин в июне заявлял, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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