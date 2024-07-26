США и ЕС обсудили дальнейшие планы по кредитам для Украины за счет активов РФ
Министр финансов США Джанет Йеллен и комиссар по экономике Евросоюза Паоло Джентилони обсудили следующие шаги по предоставлению Украине кредитов за счет замороженных российских активов, сообщает пресс-служба американского финансового ведомства.
Беседа Йеллен и Джентилони состоялась в рамках встречи министров финансов и глав центральных банков стран «группы 20» (G20) в Рио-де-Жанейро. Йеллен поблагодарила Джентилони за сотрудничество Европейской комиссии (ЕК) в поддержке Украины в условиях конфликта с Россией.
«Секретарь и комиссар обсудили дальнейшие шаги по выполнению обязательств, взятых на себя лидерами стран «большой семерки» в Апулии, по предоставлению кредитов <…>, которые позволят разблокировать стоимость иммобилизованных российских суверенных активов для поддержки сопротивления Украины и содействия ее долгосрочному восстановлению», – говорится в сообщении.
23 июля Bloomberg сообщал, что Евросоюз представил своим государствам-членам два варианта заморозки активов Центрального банка России на более длительный период времени: бессрочную иммобилизацию активов, которая будет пересматриваться через регулярные промежутки времени, или продление периода пролонгации (до 18, 24 или 36 месяцев). Предложения связаны с намерением развеять опасения США из-за плана G7 по использованию прибыли от них на помощь Украине в размере около $50 млрд.
22 июля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что первый транш из доходов от активов России в 1,4 млрд евро перечислят ЕК в первую неделю августа. На эти средства страны ЕС намерены закупать оружие не только для Украины, но и у самой Украины.
Президент России Владимир Путин в июне заявлял, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными.