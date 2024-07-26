США и ЕС обсудили дальнейшие планы по кредитам для Украины за счет активов РФ

23 июля Bloomberg сообщал, что Евросоюз представил своим государствам-членам два варианта заморозки активов Центрального банка России на более длительный период времени: бессрочную иммобилизацию активов, которая будет пересматриваться через регулярные промежутки времени, или продление периода пролонгации (до 18, 24 или 36 месяцев). Предложения связаны с намерением развеять опасения США из-за плана G7 по использованию прибыли от них на помощь Украине в размере около $50 млрд.