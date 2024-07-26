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Великобритания представила макет истребителя следующего поколения

Ведомости

Великобритания представила полноразмерный прототип облика многофункционального истребителя следующего поколения, который разрабатывается британской компанией BAE Systems совместно с итальянской Leonardo и японской Mitsubishi в рамках программы GCAP (Global Combat Air Programme). Макет был презентован на Международном авиасалоне «‎Фарнборо 2024» в пригороде Лондона.

Как пишет портал Meta-defense, впервые полноразмерный макет будущего британского истребителя, известного как проект Tempest, был показан в Фарнборо в июле 2018 г. Через четыре года была продемонстрирована его обновленная модель с учетом реконфигурации крыла.

В ходе авиасалона в текущем году стало известно, что BAE Systems еще в прошлом году приступила к сборке истребителя, а в мае 2024 г. был пройден этап защиты техпроекта. Сообщается, что начато изготовление и других агрегатов воздушного судна, а в силовую установку самолета-демонстратора войдут два ТРДДФ Eurojet EJ200, заимствованные у истребителя Eurofighter Typhoon, в то время как для будущих серийных самолетов компания Rolls Royce разрабатывает трехконтурный турбореактивный двигатель нового поколения.

Компания-производитель в рамках авиасалона заявила, что в 2027 г. должны начаться летные испытания, а серийные поставки самолетов, реализуемых в ходе программы GCAP, должны начаться в 2035 г.

В конце июня стало известно об отмене международного авиакосмического салона (МАКС). МАКС проходит раз в два года в подмосковном Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова. Салон позиционируется как главная международная выставочная площадка, где показывают новейшую российскую и зарубежную авиатехнику. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиасалонов наряду с Ле Бурже (Франция), Фарнборо (Великобритания) и Сингапуром.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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