Великобритания представила макет истребителя следующего поколения
Великобритания представила полноразмерный прототип облика многофункционального истребителя следующего поколения, который разрабатывается британской компанией BAE Systems совместно с итальянской Leonardo и японской Mitsubishi в рамках программы GCAP (Global Combat Air Programme). Макет был презентован на Международном авиасалоне «Фарнборо 2024» в пригороде Лондона.
Как пишет портал Meta-defense, впервые полноразмерный макет будущего британского истребителя, известного как проект Tempest, был показан в Фарнборо в июле 2018 г. Через четыре года была продемонстрирована его обновленная модель с учетом реконфигурации крыла.
В ходе авиасалона в текущем году стало известно, что BAE Systems еще в прошлом году приступила к сборке истребителя, а в мае 2024 г. был пройден этап защиты техпроекта. Сообщается, что начато изготовление и других агрегатов воздушного судна, а в силовую установку самолета-демонстратора войдут два ТРДДФ Eurojet EJ200, заимствованные у истребителя Eurofighter Typhoon, в то время как для будущих серийных самолетов компания Rolls Royce разрабатывает трехконтурный турбореактивный двигатель нового поколения.
Компания-производитель в рамках авиасалона заявила, что в 2027 г. должны начаться летные испытания, а серийные поставки самолетов, реализуемых в ходе программы GCAP, должны начаться в 2035 г.
В конце июня стало известно об отмене международного авиакосмического салона (МАКС). МАКС проходит раз в два года в подмосковном Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова. Салон позиционируется как главная международная выставочная площадка, где показывают новейшую российскую и зарубежную авиатехнику. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиасалонов наряду с Ле Бурже (Франция), Фарнборо (Великобритания) и Сингапуром.