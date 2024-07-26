Великобритания представила макет истребителя следующего поколения

В ходе авиасалона в текущем году стало известно, что BAE Systems еще в прошлом году приступила к сборке истребителя, а в мае 2024 г. был пройден этап защиты техпроекта. Сообщается, что начато изготовление и других агрегатов воздушного судна, а в силовую установку самолета-демонстратора войдут два ТРДДФ Eurojet EJ200, заимствованные у истребителя Eurofighter Typhoon, в то время как для будущих серийных самолетов компания Rolls Royce разрабатывает трехконтурный турбореактивный двигатель нового поколения.