Авиационный салон МАКС отменен в 2024 году
Международный авиакосмический салон (МАКС) отменен в 2024 г., следует из распоряжения правительства России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Позицию, касающуюся Международного авиационно-космического салона МАКС-2024, исключить», – указано в распоряжении.
МАКС – выставка, на которой аэрокосмическая отрасль представляет свою продукцию. В июне 2023 г. авиасалон МАКС-2023 перенесли на 2024 г. Тогда сообщалось, что выставка состоится и в 2025 г. 13 июня ТАСС, «Известия» и Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщали, что МАКС не состоится в 2024 г.
МАКС проходит раз в два года в подмосковном Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова. Салон позиционируется как главная международная выставочная площадка, где показывают новейшую российскую и зарубежную авиатехнику. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиасалонов наряду с Ле Бурже (Франция), Фарнборо (Великобритания) и Сингапуром.