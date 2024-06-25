Авиационный салон МАКС отменен в 2024 году

МАКС – выставка, на которой аэрокосмическая отрасль представляет свою продукцию. В июне 2023 г. авиасалон МАКС-2023 перенесли на 2024 г. Тогда сообщалось, что выставка состоится и в 2025 г. 13 июня ТАСС, «Известия» и Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщали, что МАКС не состоится в 2024 г.