СМИ: авиасалон МАКС точно не будет проводиться в 2024 году
Международный авиакосмический салон (МАКС) не состоится в 2024 г. Об этом сообщают ТАСС, «Известия» и Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источники и в авиаотрасли.
«Авиасалон МАКС в 2024 г. точно проводиться не будет», – сообщил источник ТАСС.
Еще один источник «Известий» утверждает, что речь идет не об отмене, а о переносе мероприятия в связи с повышенными мерами безопасности.
Авиасалон МАКС должен был пройти в июле 2023 г., но был перенесен на 2024 г. Тогда организаторы планировали, что мероприятие также состоится в 2025 г. О возможной отмене авиасалона в 2024 г. уже говорили в мае.
МАКС проходит раз в два года в подмосковном Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова. Салон позиционируется как главная международная выставочная площадка, где показывают новейшую российскую и зарубежную авиатехнику. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиасалонов наряду с Ле Бурже (Франция), Фарнборо (Великобритания) и Сингапуром.