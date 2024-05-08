СМИ: авиасалон МАКС-2024 отменен
Международный авиационно-космический салон (МАКС) в подмосковном Жуковском отменен в 2024 г. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылками источники в авиаотрасли.
Источник «Интерфакса» уточнил, что решение об отмене «принципиально принято, но пока не формализовано».
Авиасалон МАКС должен был пройти в июле 2023 г., но был перенесен на 2024 г. Тогда организаторы планировали, что мероприятие также состоится в 2025 г.
МАКС проходит раз в два года в подмосковном Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова. Салон позиционируется как главная международная выставочная площадка, где показывают новейшую российскую и зарубежную авиатехнику. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиасалонов наряду с Ле Бурже (Франция), Фарнборо (Великобритания) и Сингапуром.