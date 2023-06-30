Авиасалон МАКС официально перенесли на 2024 год
Проведение международного авиакосмического салона (МАКС) перенесли с июля 2023 на 2024 г. Об этом сообщили организаторы мероприятия в своем Telegram-канале.
«Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) вместо 2023 г. запланировано на 2024 г. Также МАКС состоится в 2025 г.», – сказано в сообщении. Причина переноса мероприятия не уточняется.
О том, что МАКС могут перенести на следующий год, источники «Ведомостей» рассказали еще в мае. По их словам, перенос обусловлен тем, что в условиях санкций участие иностранных компаний в авиасалоне будет ограниченным. Кроме того, начатые проекты по импортозамещению еще не доведены до конца, лучше сосредоточиться на работе, говорит источник. Он также указал на некоторые вопросы с обеспечением безопасности, хотя отметил, что это не является основной причиной переноса.
МАКС проходит раз в два года в подмосковном Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова. Салон позиционируется как главная международная выставочная площадка, где показывают новейшую российскую и зарубежную авиатехнику. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиасалонов наряду с Ле Бурже (Франция), Фарнборо (Великобритания) и Сингапуром.