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Авиасалон МАКС официально перенесли на 2024 год

Ведомости

Проведение международного авиакосмического салона (МАКС) перенесли с июля 2023 на 2024 г. Об этом сообщили организаторы мероприятия в своем Telegram-канале.

«Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) вместо 2023 г. запланировано на 2024 г. Также МАКС состоится в 2025 г.», – сказано в сообщении. Причина переноса мероприятия не уточняется.

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О том, что МАКС могут перенести на следующий год, источники «Ведомостей» рассказали еще в мае. По их словам, перенос обусловлен тем, что в условиях санкций участие иностранных компаний в авиасалоне будет ограниченным. Кроме того, начатые проекты по импортозамещению еще не доведены до конца, лучше сосредоточиться на работе, говорит источник. Он также указал на некоторые вопросы с обеспечением безопасности, хотя отметил, что это не является основной причиной переноса.

МАКС проходит раз в два года в подмосковном Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова. Салон позиционируется как главная международная выставочная площадка, где показывают новейшую российскую и зарубежную авиатехнику. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиасалонов наряду с Ле Бурже (Франция), Фарнборо (Великобритания) и Сингапуром.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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