Авиасалон МАКС официально перенесли на 2024 год

О том, что МАКС могут перенести на следующий год, источники «Ведомостей» рассказали еще в мае. По их словам, перенос обусловлен тем, что в условиях санкций участие иностранных компаний в авиасалоне будет ограниченным. Кроме того, начатые проекты по импортозамещению еще не доведены до конца, лучше сосредоточиться на работе, говорит источник. Он также указал на некоторые вопросы с обеспечением безопасности, хотя отметил, что это не является основной причиной переноса.