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Небензя: все резолюции СБ ООН по Газе остаются только на бумаге

Ведомости

Все гуманитарные резолюции Совета безопасности (СБ) ООН, принятые в связи с ситуацией в секторе Газа, так и остаются только на бумаге. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя на заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в Газе, созванном по инициативе РФ, Китая и Алжира. Трансляция шла на сайте ООН.

«Вызывает тревогу отсутствие должного уровня гуманитарного реагирования. Вряд ли можно было ожидать чего-то иного в отсутствие прекращения огня. В итоге все гуманитарные резолюции Совета, по сути, остаются на бумаге», – сказал он.

Небензя обратил внимание, что значимых результатов не приносит механизм по доставке помощи в Газу, созданный в рамках резолюции СБ ООН, которая была принята в декабре 2023 г. Провалились, в частности, попытки доставить помощь в анклав при помощи плавучего пирса, закрыт КПП «Рафах», а дороги, по которым должны доставляться грузы, разрушены, добавил российский дипломат.

Кроме того, по его словам, Израиль продолжает препятствовать направлению помощи.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в Газе с начала боевых действий превысило 37 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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