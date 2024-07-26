Небензя: все резолюции СБ ООН по Газе остаются только на бумаге

Все гуманитарные резолюции Совета безопасности (СБ) ООН, принятые в связи с ситуацией в секторе Газа, так и остаются только на бумаге. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя на заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в Газе, созванном по инициативе РФ, Китая и Алжира. Трансляция шла на сайте ООН.