Небензя: все резолюции СБ ООН по Газе остаются только на бумаге
Все гуманитарные резолюции Совета безопасности (СБ) ООН, принятые в связи с ситуацией в секторе Газа, так и остаются только на бумаге. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя на заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в Газе, созванном по инициативе РФ, Китая и Алжира. Трансляция шла на сайте ООН.
«Вызывает тревогу отсутствие должного уровня гуманитарного реагирования. Вряд ли можно было ожидать чего-то иного в отсутствие прекращения огня. В итоге все гуманитарные резолюции Совета, по сути, остаются на бумаге», – сказал он.
Небензя обратил внимание, что значимых результатов не приносит механизм по доставке помощи в Газу, созданный в рамках резолюции СБ ООН, которая была принята в декабре 2023 г. Провалились, в частности, попытки доставить помощь в анклав при помощи плавучего пирса, закрыт КПП «Рафах», а дороги, по которым должны доставляться грузы, разрушены, добавил российский дипломат.
Кроме того, по его словам, Израиль продолжает препятствовать направлению помощи.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в Газе с начала боевых действий превысило 37 000 человек.