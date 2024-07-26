Глава французской партии «Патриоты» осудил передачу Киеву доходов от активов РФ

26 июля Еврокомиссия объявила о выделении Украине первого транша доходов от заблокированных активов России на сумму 1,5 млрд евро. Отмечалось, что Киев не получит средства напрямую, поскольку они уйдут в Фонд мира на компенсации странам Евросоюза за оружие.