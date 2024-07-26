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Глава французской партии «Патриоты» осудил передачу Киеву доходов от активов РФ

Ведомости

Решение Евросоюза (ЕС) предоставить Украине военную помощь в размере 1,5 млрд евро из доходов от замороженных российских активов обернется ответными мерами со стороны Москвы. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Незаконное с точки зрения международного права решение, которое дискредитирует Францию, наши страны [ЕС] и приведет к очевидным ответным мерам», – написал он в своем аккаунте в X.

26 июля Еврокомиссия объявила о выделении Украине первого транша доходов от заблокированных активов России на сумму 1,5 млрд евро. Отмечалось, что Киев не получит средства напрямую, поскольку они уйдут в Фонд мира на компенсации странам Евросоюза за оружие.

Комментируя решение Еврокомиссии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что ответные действия будут продуманными и соответствовать интересам России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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