Глава французской партии «Патриоты» осудил передачу Киеву доходов от активов РФ
Решение Евросоюза (ЕС) предоставить Украине военную помощь в размере 1,5 млрд евро из доходов от замороженных российских активов обернется ответными мерами со стороны Москвы. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Незаконное с точки зрения международного права решение, которое дискредитирует Францию, наши страны [ЕС] и приведет к очевидным ответным мерам», – написал он в своем аккаунте в X.
26 июля Еврокомиссия объявила о выделении Украине первого транша доходов от заблокированных активов России на сумму 1,5 млрд евро. Отмечалось, что Киев не получит средства напрямую, поскольку они уйдут в Фонд мира на компенсации странам Евросоюза за оружие.
Комментируя решение Еврокомиссии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что ответные действия будут продуманными и соответствовать интересам России.