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WP: поставка Киеву F-16 не окажет серьезного влияния на поле боя

Ведомости

Ожидаемая поставка Украине истребителей F-16 вряд ли быстро изменит ситуацию на поле боя, самолетов слишком мало, в отличие от российских средств ПВО, которые могут их сбить. Об этом со ссылкой на украинских и западных официальных лиц пишет газета The Washington Post.

Чиновники не уточнили, сколько именно самолетов Киев получит в этом году, но известно, что речь идет о порядка 20 самолетов. 

«Самолетов просто слишком мало, а российских средств ПВО, которые могут их сбить, слишком много. Это означает, что первые F-16, скорее всего, послужат для усиления ПВО Украины», – говорится в статье. 

ВСУ с помощью F-16 могут сбивать ракеты, беспилотники и самолеты, а не наносить удары по наземным войскам РФ и другим военным объектам вблизи фронта, пишет WP. По словам источников издания, самолеты, по крайней мере на начальном этапе, вряд ли будут летать слишком близко к линии фронта, так что под вопросом остается их возможность помешать атакующим самолетам пересекать границу Украины.

Общее число истребителей F-16 для Украины составит 85 единиц за четыре года. Поставить самолеты обязались Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. 19 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы Украины до сих пор не получили F-16. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен во время саммита НАТО объявил, что власти Дании и Нидерландов уже направляют Украине истребители F-16. По его словам, истребители появятся на Украине этим летом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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