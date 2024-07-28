WP: поставка Киеву F-16 не окажет серьезного влияния на поле боя
Ожидаемая поставка Украине истребителей F-16 вряд ли быстро изменит ситуацию на поле боя, самолетов слишком мало, в отличие от российских средств ПВО, которые могут их сбить. Об этом со ссылкой на украинских и западных официальных лиц пишет газета The Washington Post.
Чиновники не уточнили, сколько именно самолетов Киев получит в этом году, но известно, что речь идет о порядка 20 самолетов.
«Самолетов просто слишком мало, а российских средств ПВО, которые могут их сбить, слишком много. Это означает, что первые F-16, скорее всего, послужат для усиления ПВО Украины», – говорится в статье.
ВСУ с помощью F-16 могут сбивать ракеты, беспилотники и самолеты, а не наносить удары по наземным войскам РФ и другим военным объектам вблизи фронта, пишет WP. По словам источников издания, самолеты, по крайней мере на начальном этапе, вряд ли будут летать слишком близко к линии фронта, так что под вопросом остается их возможность помешать атакующим самолетам пересекать границу Украины.
Общее число истребителей F-16 для Украины составит 85 единиц за четыре года. Поставить самолеты обязались Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. 19 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы Украины до сих пор не получили F-16. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен во время саммита НАТО объявил, что власти Дании и Нидерландов уже направляют Украине истребители F-16. По его словам, истребители появятся на Украине этим летом.