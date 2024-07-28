WP: поставка Киеву F-16 не окажет серьезного влияния на поле боя

Общее число истребителей F-16 для Украины составит 85 единиц за четыре года. Поставить самолеты обязались Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. 19 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы Украины до сих пор не получили F-16. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен во время саммита НАТО объявил, что власти Дании и Нидерландов уже направляют Украине истребители F-16. По его словам, истребители появятся на Украине этим летом.