Штаб Камалы Харрис заявил о сборе за неделю $200 млн пожертвований

Опросы последней недели показывают, что шансы у Харрис и ее соперника, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, «по сути, равны», это создает условия для напряженной кампании в течение оставшихся до голосования 100 дней, указывает агентство. В начале июля штаб Трампа заявил о сборе с апреля $331 млн в его поддержку. Позднее FT сообщила, что экс-президент собрал на свою кампанию более $400 млн.