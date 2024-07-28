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Штаб Камалы Харрис заявил о сборе за неделю $200 млн пожертвований

Ведомости

Предвыборный штаб вице-президента США Камалы Харрис собрал за неделю $200 млн пожертвований, больше половины средств поступило от новых доноров, передает Reuters со ссылкой на заместителя руководителя кампании Харрис Роба Флаэрти.

21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. 

«За неделю с момента начала работы [кандидатом в президенты] Камала Харрис собрала $200 млн, 66% из них – от новых доноров. Мы зарегистрировали 170 000 новых волонтеров», – написал Флаэрти в X.

Опросы последней недели показывают, что шансы у Харрис и ее соперника, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, «по сути, равны», это создает условия для напряженной кампании в течение оставшихся до голосования 100 дней, указывает агентство. В начале июля штаб Трампа заявил о сборе с апреля $331 млн в его поддержку. Позднее FT сообщила, что экс-президент собрал на свою кампанию более $400 млн.

Официальное голосование по кандидатуре Харрис состоится 1 августа, сообщил председатель национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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