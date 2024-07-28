Штаб Камалы Харрис заявил о сборе за неделю $200 млн пожертвований
Предвыборный штаб вице-президента США Камалы Харрис собрал за неделю $200 млн пожертвований, больше половины средств поступило от новых доноров, передает Reuters со ссылкой на заместителя руководителя кампании Харрис Роба Флаэрти.
21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии.
«За неделю с момента начала работы [кандидатом в президенты] Камала Харрис собрала $200 млн, 66% из них – от новых доноров. Мы зарегистрировали 170 000 новых волонтеров», – написал Флаэрти в X.
Опросы последней недели показывают, что шансы у Харрис и ее соперника, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, «по сути, равны», это создает условия для напряженной кампании в течение оставшихся до голосования 100 дней, указывает агентство. В начале июля штаб Трампа заявил о сборе с апреля $331 млн в его поддержку. Позднее FT сообщила, что экс-президент собрал на свою кампанию более $400 млн.
Официальное голосование по кандидатуре Харрис состоится 1 августа, сообщил председатель национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон.