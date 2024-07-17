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FT: Трамп собрал на предвыборную кампанию более $400 млн с апреля по июнь

Ведомости

Экс-президент США, кандидат от республиканской партии на предстоящие выборы главы страны Дональд Трамп собрал на свою кампанию более $400 млн с апреля по июнь. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на федеральные документы.

Издание отмечает, что собранная сумма за указанный период соответствует показателям за всю его предвыборную кампанию в 2016 г. В конце мая в штаб Трампа поступило более 450 000 пожертвований, это случилось в день оглашения ему обвинительного вердикта по делу о фальсификации финансовой документации. При этом за II квартал этого года действующий президент США Джо Байден привлек $270 млн. Эта цифра примерно соответствует общему объему взносов его сторонников на том же этапе предвыборной гонки в 2020 г.

Ожидается, что размеры пожертвований на кампанию Трампа вырастут в ближайшие дни, когда будут опубликованы отчетности за июнь. Издание также сообщает, что Байден к концу марта собрал в общей сложности $413 млн пожертвований. По состоянию на тот же период Трамп получил около $326 млн.

1 июня стало известно, что штаб Трампа после обвинительного вердикта собрал около $53 млн за сутки. В начале июля агентство Bloomberg со ссылкой на заявление главных должностных лиц предвыборной кампании Трампа сообщило, что экс-президент США во II квартале этого года собрал на свою кампанию $331 млн, обогнав Байдена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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