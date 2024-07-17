FT: Трамп собрал на предвыборную кампанию более $400 млн с апреля по июнь
Экс-президент США, кандидат от республиканской партии на предстоящие выборы главы страны Дональд Трамп собрал на свою кампанию более $400 млн с апреля по июнь. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на федеральные документы.
Издание отмечает, что собранная сумма за указанный период соответствует показателям за всю его предвыборную кампанию в 2016 г. В конце мая в штаб Трампа поступило более 450 000 пожертвований, это случилось в день оглашения ему обвинительного вердикта по делу о фальсификации финансовой документации. При этом за II квартал этого года действующий президент США Джо Байден привлек $270 млн. Эта цифра примерно соответствует общему объему взносов его сторонников на том же этапе предвыборной гонки в 2020 г.
Ожидается, что размеры пожертвований на кампанию Трампа вырастут в ближайшие дни, когда будут опубликованы отчетности за июнь. Издание также сообщает, что Байден к концу марта собрал в общей сложности $413 млн пожертвований. По состоянию на тот же период Трамп получил около $326 млн.
1 июня стало известно, что штаб Трампа после обвинительного вердикта собрал около $53 млн за сутки. В начале июля агентство Bloomberg со ссылкой на заявление главных должностных лиц предвыборной кампании Трампа сообщило, что экс-президент США во II квартале этого года собрал на свою кампанию $331 млн, обогнав Байдена.