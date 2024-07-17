FT: Трамп собрал на предвыборную кампанию более $400 млн с апреля по июнь

Издание отмечает, что собранная сумма за указанный период соответствует показателям за всю его предвыборную кампанию в 2016 г. В конце мая в штаб Трампа поступило более 450 000 пожертвований, это случилось в день оглашения ему обвинительного вердикта по делу о фальсификации финансовой документации. При этом за II квартал этого года действующий президент США Джо Байден привлек $270 млн. Эта цифра примерно соответствует общему объему взносов его сторонников на том же этапе предвыборной гонки в 2020 г.