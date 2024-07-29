FT: ЕС готовит включающие «кнут и пряник» торговые меры в случае победы Трампа

По словам собеседников издания, включающий «‎кнут и пряник» подход – лучший ответ на обещания Трампа ввести 10%-ный минимальный тариф на товары из Евросоюза и прочих стран, который, по их оценкам, может сократить экспорт ЕС примерно на 150 млрд евро в год. В случае победы Трампа представители ЕС планируют вступить с ним в переговоры еще до его официального вхождения в должность, чтобы обсудить, какие американские товары ЕС может купить в большем объеме. В том случае если Трамп все же решится на повышение пошлин, Еврокомиссия (ЕК) предоставит США список товаров, пошлины на которые ЕС может в ответ поднять до 50% и более.