FT: ЕС готовит включающие «кнут и пряник» торговые меры в случае победы Трампа
Евросоюз (ЕС) готовит двухэтапную торговую сделку с Дональдом Трампом в случае его победы на выборах президента США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой источники.
По словам собеседников издания, включающий «кнут и пряник» подход – лучший ответ на обещания Трампа ввести 10%-ный минимальный тариф на товары из Евросоюза и прочих стран, который, по их оценкам, может сократить экспорт ЕС примерно на 150 млрд евро в год. В случае победы Трампа представители ЕС планируют вступить с ним в переговоры еще до его официального вхождения в должность, чтобы обсудить, какие американские товары ЕС может купить в большем объеме. В том случае если Трамп все же решится на повышение пошлин, Еврокомиссия (ЕК) предоставит США список товаров, пошлины на которые ЕС может в ответ поднять до 50% и более.
«Мы должны показать, что мы являемся партнером для США, а не проблемой. Мы будем искать сделки, но мы готовы защитить себя, если дело дойдет до этого. Мы не будем руководствоваться страхом», – говорит источник.
Издание напоминает, что после того как Трамп ввел тарифы на импорт стали и алюминия в размере 6,4 млрд евро из ЕС и других стран в 2018 г., ЕС ответил на перебалансировку тарифов на сумму 2,8 млрд евро.
О подготовке плана к взаимодействию с Трампом со стороны ЕС стало известно в феврале 2024 г. Источники Bloomberg также говорили, что Трамп готовится предпринять ограничительные торговые меры против ЕС в случае победы на выборах.