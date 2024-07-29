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FT: ЕС готовит включающие «кнут и пряник» торговые меры в случае победы Трампа

Ведомости

Евросоюз (ЕС) готовит двухэтапную торговую сделку с Дональдом Трампом в случае его победы на выборах президента США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой источники.

По словам собеседников издания, включающий «‎кнут и пряник» подход – лучший ответ на обещания Трампа ввести 10%-ный минимальный тариф на товары из Евросоюза и прочих стран, который, по их оценкам, может сократить экспорт ЕС примерно на 150 млрд евро в год. В случае победы Трампа представители ЕС планируют вступить с ним в переговоры еще до его официального вхождения в должность, чтобы обсудить, какие американские товары ЕС может купить в большем объеме. В том случае если Трамп все же решится на повышение пошлин, Еврокомиссия (ЕК) предоставит США список товаров, пошлины на которые ЕС может в ответ поднять до 50% и более.

«‎Мы должны показать, что мы являемся партнером для США, а не проблемой. Мы будем искать сделки, но мы готовы защитить себя, если дело дойдет до этого. Мы не будем руководствоваться страхом», – говорит источник.

Издание напоминает, что после того как Трамп ввел тарифы на импорт стали и алюминия в размере 6,4 млрд евро из ЕС и других стран в 2018 г., ЕС ответил на перебалансировку тарифов на сумму 2,8 млрд евро.

О подготовке плана к взаимодействию с Трампом со стороны ЕС стало известно в феврале 2024 г. Источники Bloomberg также говорили, что Трамп готовится предпринять ограничительные торговые меры против ЕС в случае победы на выборах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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