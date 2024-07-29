Сербия и Россия совместно отметят 80-летие победы над фашизмом

Он добавил, что стороны обсудили торговлю, культуру и региональную безопасность стран. Президент Сербии выразил благодарность российской стороне за дипломатическую поддержку на международной арене. В ходе встречи также была затронута текущая ситуация в Сербии и регионе. Вучич подчеркнул, что страна выступает за диалог для разрешения споров в международных отношениях и готова участвовать в инициативах, которые направлены на достижение прочного мира и стабильности.