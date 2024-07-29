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Сербия и Россия совместно отметят 80-летие победы над фашизмом

Ведомости

Президент Сербии Александар Вучич после встречи с послом России в стране Александром Боцан-Харченко сообщил о планах по проведению памятных мероприятий, приуроченных к 80-летию победы над фашизмом. Об этом он заявил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta и запрещена на территории России).

«Мы договорились о совместном праздновании 80-летия победы над фашизмом и освобождения Белграда», – уточнил Вучич.

Он добавил, что стороны обсудили торговлю, культуру и региональную безопасность стран. Президент Сербии выразил благодарность российской стороне за дипломатическую поддержку на международной арене. В ходе встречи также была затронута текущая ситуация в Сербии и регионе. Вучич подчеркнул, что страна выступает за диалог для разрешения споров в международных отношениях и готова участвовать в инициативах, которые направлены на достижение прочного мира и стабильности.

28 июня стало известно, что Сербия, а также Грузия, Молдавия не присоединились к решению о передаче Киеву доходов от замороженных российских активов. 24 июня главы МИД стран Евросоюза согласовали решение о перечислении доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира для покупки вооружений для Украины. Размер первого транша составит 1,4 млрд евро. Из них 1 млрд евро поступит уже до конца 2024 г., средства пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку производства оружия.

18 июля Вучич выступил за введение режима прекращения огня на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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