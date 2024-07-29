Сербия и Россия совместно отметят 80-летие победы над фашизмом
Президент Сербии Александар Вучич после встречи с послом России в стране Александром Боцан-Харченко сообщил о планах по проведению памятных мероприятий, приуроченных к 80-летию победы над фашизмом. Об этом он заявил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta и запрещена на территории России).
«Мы договорились о совместном праздновании 80-летия победы над фашизмом и освобождения Белграда», – уточнил Вучич.
Он добавил, что стороны обсудили торговлю, культуру и региональную безопасность стран. Президент Сербии выразил благодарность российской стороне за дипломатическую поддержку на международной арене. В ходе встречи также была затронута текущая ситуация в Сербии и регионе. Вучич подчеркнул, что страна выступает за диалог для разрешения споров в международных отношениях и готова участвовать в инициативах, которые направлены на достижение прочного мира и стабильности.
28 июня стало известно, что Сербия, а также Грузия, Молдавия не присоединились к решению о передаче Киеву доходов от замороженных российских активов. 24 июня главы МИД стран Евросоюза согласовали решение о перечислении доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира для покупки вооружений для Украины. Размер первого транша составит 1,4 млрд евро. Из них 1 млрд евро поступит уже до конца 2024 г., средства пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку производства оружия.