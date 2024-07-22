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Вучич заявил о подготовке Запада к конфликту с Россией

Ведомости

Западные страны готовятся к возможному конфликту с Россией, этот процесс идет быстрее, чем многие думают, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink.

«Сейчас они не готовы, но я думаю, что будут готовы. Они уже готовятся к конфликту с РФ и готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах. Мы это знаем и по военным приготовлениям, знаем, как они ведутся. И я хочу вам сказать, они готовятся к военному конфликту», – рассказал он (цитата по Mondo).

Вучич добавил, что на Западе предпочли бы вести военные действия на расстоянии «через кого-то другого». Он добавил, что мир движется к катастрофе, и напомнил, что ранее некоторые скандинавские страны уже предлагали разделить российские территорию и ресурсы.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, переизбранная на этот пост 18 июля, пообещала в ближайшие пять лет «сконцентрироваться на построении подлинного оборонного» ЕС. Она также заявила о намерении создать Европейский оборонный фонд и увеличить финансирование морских, сухопутных и воздушных сил стран союза, инвестировать в космос и кибербезопасность.

В Кремле отметили настрой Европы на милитаризацию и нагнетание напряженности. Россия не представляла и не представляет никакой угрозы для Евросоюза, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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