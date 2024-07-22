Вучич заявил о подготовке Запада к конфликту с Россией

«Сейчас они не готовы, но я думаю, что будут готовы. Они уже готовятся к конфликту с РФ и готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах. Мы это знаем и по военным приготовлениям, знаем, как они ведутся. И я хочу вам сказать, они готовятся к военному конфликту», – рассказал он (цитата по Mondo).