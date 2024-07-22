Вучич заявил о подготовке Запада к конфликту с Россией
Западные страны готовятся к возможному конфликту с Россией, этот процесс идет быстрее, чем многие думают, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink.
«Сейчас они не готовы, но я думаю, что будут готовы. Они уже готовятся к конфликту с РФ и готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах. Мы это знаем и по военным приготовлениям, знаем, как они ведутся. И я хочу вам сказать, они готовятся к военному конфликту», – рассказал он (цитата по Mondo).
Вучич добавил, что на Западе предпочли бы вести военные действия на расстоянии «через кого-то другого». Он добавил, что мир движется к катастрофе, и напомнил, что ранее некоторые скандинавские страны уже предлагали разделить российские территорию и ресурсы.
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, переизбранная на этот пост 18 июля, пообещала в ближайшие пять лет «сконцентрироваться на построении подлинного оборонного» ЕС. Она также заявила о намерении создать Европейский оборонный фонд и увеличить финансирование морских, сухопутных и воздушных сил стран союза, инвестировать в космос и кибербезопасность.
В Кремле отметили настрой Европы на милитаризацию и нагнетание напряженности. Россия не представляла и не представляет никакой угрозы для Евросоюза, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.