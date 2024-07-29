Путин поздравил спецподразделение ФСБ «Альфа» с 50-летием

Управление «А» Центра специального назначения ФСБ России было образовано 29 июля 1974 г. в структуре Комитета государственной безопасности СССР по инициативе его председателя Юрия Андропова. В 1983-1987 гг. личный состав спецподразделения участвовал в боевых действиях в Афганистане. В 1995 г. «Альфа» привлекалась к операциям по освобождению заложников в Буденновске и Первомайском. В 2002 г. бойцы группы провели операцию по освобождению заложников в здании театрального центра на Дубровке.