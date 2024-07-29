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Путин поздравил спецподразделение ФСБ «Альфа» с 50-летием

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Управления «А» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности (ФСБ) России с 50-летием со дня создания. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Бойцы легендарного Управления «А» всегда с честью выполняли поставленные задачи, в самых сложных, чрезвычайных ситуациях проявляли силу духа и мужество, умение действовать четко, слаженно, побеждать», – подчеркнул глава государства.

Путин отметил важность того, что нынешнее поколение бойцов спецподразделения достойно продолжает традиции своих предшественников, хранит память о погибших и верность воинскому братству, вносит весомый вклад в борьбу с терроризмом, обеспечение безопасности и национальных интересов РФ.

Управление «А» Центра специального назначения ФСБ России было образовано 29 июля 1974 г. в структуре Комитета государственной безопасности СССР по инициативе его председателя Юрия Андропова. В 1983-1987 гг. личный состав спецподразделения участвовал в боевых действиях в Афганистане. В 1995 г. «Альфа» привлекалась к операциям по освобождению заложников в Буденновске и Первомайском. В 2002 г. бойцы группы провели операцию по освобождению заложников в здании театрального центра на Дубровке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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